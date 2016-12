Neues Volksblatt: "Zeit nehmen" von Markus EBERT

Ausgabe vom 31. Dezember 2016

Linz (OTS) - Sich mehr Zeit nehmen — für alles mögliche, von der Familie über Freunde bis hin zu Zeit für sich selbst: In der Vorsatz-Skala für das neue Jahr rangiert dieser Wunsch ganz oben. Ob das Gefühl, dass man zu wenig Zeit hat, nun subjektiv ist oder ob tatsächlich Zeiträuber unterwegs sind, muss jeder für sich selbst beurteilen. Tatsache ist jedenfalls, dass der Satz „Ich hab' für überhaupt nichts mehr Zeit“ häufiger denn je fällt.

Unter diesem Zeitmangel leidet im Übrigen auch die Politik. Politische Botschaften müssen nicht nur auf leicht fassliche Parolen verknappt, sondern auch so verfasst werden, dass sie möglichst breit ihren Weg durch die neuen Kommunikationskanäle finden. Was an Verdrehtem dort am Ende herauskommen kann, wissen jene, die noch das antiquiert-analoge Spiel „Stille Post“ kennen. Wer, wie Regierungsparteien, seine Politik auch erklären will (und muss), ist jedenfalls häufig zweiter Sieger — und zwar schon deswegen, weil die „Kundschaft“ oft nicht gewillt ist, sich die Zeit zu nehmen um zuzuhören, abzuwägen und sich selbst ein Urteil zu bilden. Wer das nicht tut, ist letztlich ein prädestiniertes Opfer für sogenannte Fake News, dem neuesten Auswuchs in sozialen Netzwerken und Internet-Medien.

Vermutlich sollte man den Neujahrsvorsatz „Zeit nehmen“ um den Halbsatz „und sich Zeit lassen“ ergänzen. Denn, so heißt es ja: Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.

