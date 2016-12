TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 31. 12. 2016 von Floo Weißmann - Probleme mit dem Reset-Knopf

Innsbruck (OTS) - US-Präsident Obama wollte einst das Verhältnis zu Russland verbessern. Am Ende bleiben ihm nur Sanktionen.

Mit Donald Trump steht derweil der nächste US-Präsident vor der Türe, der mit Russland neu anfangen will.

Ausgerechnet zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama sind die Beziehungen zu Russland nun auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn es war Obama, der nach einer Verschlechterung der Beziehungen unter seinem Vorgänger ankündigte, den Reset-Knopf zu drücken – also einen Neustart zu wagen. Obama ging in Vorleistung: Er ließ den Raketenschild abspecken, der Moskau erzürnt hatte, und lud Russland zur Mitarbeit ein – sehr zum Missfallen der Anti-Russland-Fraktion in den USA und Europa.

Doch in den folgenden Jahren überwucherten Irritationen den Reset-Knopf. Unter den Konflikten zwischen West und Ost – von philosophischen bis zu geostrategischen – ragt Russlands Intervention in der Ukraine als besonders gravierend und derzeit unlösbar heraus. Hinzu kommt, dass Obama und Kremlchef Wladimir Putin einander offenbar nicht riechen können.

Die mediale Aufregung über einen „neuen Kalten Krieg“ verbirgt, dass beide Seiten durchaus kooperiert haben, wenn sie eine Schnittmenge ihrer Interessen identifizieren konnten. Beispiele dafür sind die chemische Entwaffnung des syrischen Regimes und das Atom-Abkommen mit dem Iran. Über weite Strecken war das Arbeitsverhältnis – besonders der Außenminister – besser als die öffentliche Wahrnehmung. Dennoch passt es zur Bilanz von Obamas Russland-Politik, dass er zum Abschluss Sanktionen verhängt. Seine Kritiker hatten ihm vorgeworfen, in der Außenpolitik zu gutgläubig, schwach und zögerlich zu agieren. Doch spätestens mit der Wahl von Donald Trump zu Obamas Nachfolger hat der Countdown zu Sanktionen begonnen.

Wenn die US-Regierung schon Russland eine Einmischung in den Wahlkampf vorwirft, dann muss sie auch Konsequenzen ziehen – nicht zuletzt als Abschreckung. Die Entrüstung wäre wohl verhaltener ausgefallen, würde Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen. Doch mit Trump hat jener Kandidat gewonnen, der angeblich von der Einmischung profitiert hat und der im Wahlkampf mit Russland- und Putin-freundlichen Aussagen aufgefallen ist.

Putin indessen hat längst mit Obama abgeschlossen und setzt auf Trump. Das belegt auch sein überraschender Verzicht auf Gegensanktionen. Aber die wechselseitigen Huldigungen der beiden Staatenlenker reichen alleine noch nicht, um die strukturellen Gegensätze zwischen West und Ost aufzulösen. Es ist gut möglich, dass auch der nächste US-Präsident bald seine Schwierigkeiten mit dem Reset-Knopf erlebt.

