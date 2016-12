Amon: Das Land verliert mit Dr. Josef Krainer einen vorbildlichen Politiker, der Land und Leute geprägt hat wie kaum ein anderer

Joschi Krainer war volksverbunden, bodenständig, weltoffen und liberal – Eine eigene Kategorie!

Wien (OTS) - "Wir trauern um Josef Krainer, der für ganze Generationen von Politikern in der Steiermark Vorbild und Freund war. Er prägte das Land und er prägte die Menschen. In jeder Hinsicht war der Alt-Landeshauptmann ein Ausnahmepolitiker. Er verstand es, wie kein zweiter Volksverbundenheit mit Offenheit und Liberalität zu verbinden. Seine Verantwortung galt dem Land und seinen Menschen, die er im Übrigen auch kannte, wie kein anderer. Er entwickelte die Steiermark aus der Situation des Niedergangs der verstaatlichten Industrie und weiterer benachteiligter Gebiete, etwa in den Grenzregionen, in ein modernes, innovatives Tourismus- und Industrieland. Durch seine Überzeugung für Forschung und Innovation, die notwendige Anbindungen an die internationalen Verkehrsnetze und das Fördern von Kunst und Kultur entstand eine moderne, weltoffene und innovative Steiermark, die nicht nur den Anschluss an moderne Entwicklungen sicherstellte, sondern den Weg an die Spitze antrat", so Amon. "Dieser Geist ist bis heute unverändert. Dass die Steiermark heute mit ihrer Forschungsquote an der zweiten Stelle aller europäischer Regionen steht, bringt dies deutlich zum Ausdruck", so Amon weiter.

"Mit Alt-Landeshauptmann Dr. Josef Krainer verliert die Steiermark und Österreich auch eine Persönlichkeit, die überzeugt von der europäischen Idee war und immer intensiv dafür warb. So war er auch bei den abschließenden Verhandlungen für den EU-Beitritt Österreichs als Vertreter der Bundesländer Mitglied des Verhandlungsteams um Alois Mock und Wolfgang Schüssel. Geprägt durch seine Lebenserfahrung samt seiner internationalen Ausbildung an der 'University of Georgia' in den USA und 'John Hopkins-University' in Bologna war er stets ein Beobachter und scharfer Analytiker der internationalen politischen Entwicklung", sagt Amon.

"Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner großen Familie. Wir werden unseren Alt-Landeshauptmann in Ehren halten", so der Generalsekretär abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und

Social Media, Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp