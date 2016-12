Wien: Kriminalisten zerschlagen Drogenring

Wien (OTS) - Beamte des LKA-Wien finalisierten mehrjährige Ermittlungen im Bereich der Suchtmittelkriminalität. Im Jahr 2012 nahmen Kriminalisten des LKA-Wien, Außenstelle West, Ermittlungen gegen einen nigerianischen Staatsbürger wegen des Verdachtes der Geldwäsche auf. Der Mann, offiziell betrieb er einen Textilhandel für Hip Hop - Mode, schmuggelte mehrmals hohe, in einem KFZ versteckte, Bargeldbeträge per Schiff nach Nigeria. Schnell stellte sich heraus dass diese Straftaten im Zusammenhang mit dem internationalen Suchtmittelhandel standen.

Nach nun knapp dreijähriger Ermittlungstätigkeit können folgende Ergebnisse präsentiert werden.

50 mutmaßliche Suchtmittelhändler wurden festgenommen. Dabei handelt es sich um:

.) 3 Organisatoren, welche in Holland ausgeforscht, festgenommen und nach Österreich ausgeliefert wurden.

.) 10 Drogenkuriere, welche das Suchtgift aus Holland, Nigeria und Kamerun nach Wien schmuggelten.

.) 35 Großverteiler, welche das Suchtgift von den Kurieren in Wien übernahmen und an sogenannte Subdealer in kleinen Mengen weitergaben. .) 2 Bankräuber - Im Zuge der Ermittlungen gestanden ein Mann und eine Frau einen Bankraub in Neunkirchen (NÖ) verübt zu haben

.) Sicherstellung von 17 Kilogramm Kokain

.) Sicherstellung von 4 Kilogramm Heroin

.) Sicherstellung von Marihuana und Amphetaminen im Wert von ca. 100.000,- €

Alleine durch die oben genannten Sicherstellungen verhinderten die Ermittler den Verkauf von hochgerechnet rund 500.000 Kugeln Suchtgift, welche für den Straßenhandel in Wien bestimmt waren. Des Weiteren konnten den Mitgliedern der kriminellen Organisation 45 Suchtgifttransporte im Ausmaß von insgesamt 56 Kilogramm Heroin und Kokain im Straßenverkaufswert von insgesamt zumindest 6.000.000,- € nachgewiesen werden.

Über die teilgeständigen Mitglieder der Tätergruppe wurde nach deren Festnahme jeweils die U-Haft verhängt. Mittlerweile verurteilten Gerichte den Großteil der Beschuldigten zu hohen Haftstrafen. Innenminister Wolfgang Sobotka bedankte sich bei den Beamten und kündigte auch weiterhin rigorose Maßnahmen an: „Wir werden bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität keine Kompromisse eingehen und unseren Weg konsequent fortsetzen. Die Verschärfung des Suchtmittelgesetzes Mitte des Jahres war diesbezüglich nur ein erster Schritt. Der großartige Erfolg heute zeigt, dass auch die Hintermänner nicht länger sicher sind. Ich kann mich an dieser Stelle nur für die hervorragende Arbeit der Beamten bedanken.“

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Thomas KEIBLINGER

31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at