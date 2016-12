TITANIC - Die Versprechen der Moderne: Yadegar Asisi zeigt ab 28. Januar 2017 ein neues 360°-Panorama im Panometer Leipzig

Ab dem 28. Januar 2017 präsentiert das Panometer Leipzig das weltgrößte 360°-Panorama "TITANIC - Die Versprechen der Moderne" von Yadegar Asisi. Das neueste Werk des mehrfach ausgezeichneten Panoramakünstlers entführt die Besucher in die Unterwasserwelt des Nordatlantik und zeigt das wohl berühmteste Schiffswrack der Welt zu einem Zeitpunkt, an dem die Natur dieses Wunderwerk der Technik schon zurückerobert hat.

Mit dem Projekt TITANIC fokussiert Asisi nicht das eigentliche Schiffsunglück aus dem Jahr 1912, sondern er thematisiert die uralte Frage nach der Beherrschung der Natur. Der Untergang des Luxusdampfers steht dabei als Musterbeispiel für die menschliche Überheblichkeit gegenüber den Naturgewalten. Zugleich verweist Asisi mit der Darstellung des zerborstenen Wracks in 4.000 Metern Tiefe auf die Endlichkeit menschlichen Seins und Handelns.

Der Ausstellungsbesucher befindet sich beim Betrachten etwa 3.800 Meter unter Wasser in Höhe des Schiffswracks. Ein künstliches Lichtszenario ermöglicht es, das tragische Ausmaß des Unglücks in einem Riesenrundbild zu entdecken. Zu erkennen sind das in zwei Teile auseinandergebrochene Wrack sowie eine unüberschaubare Menge an Mobiliar, Einrichtungsgegenständen und Gepäckstücken, die rund um die TITANIC verteilt sind. Für sein neuestes Werk arbeitete Yadegar Asisi eng mit Museen, Archiven und Experten zusammen, um den Mythos der TITANIC authentisch aufleben zu lassen. Doch es geht bei dem neuen Panorama nicht nur um das Schiffswrack. Asisi macht mit seiner Schau außerdem auf die grandiose Ingenieursleistung des britischen Luxusliners aufmerksam. Eine begleitende Ausstellung führt in die Thematik ein. Mit einer emotional-intuitiven Besucherführung präsentieren großvolumige Installationsräume um das Panorama herum faszinierende technische Errungenschaften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, aber auch waghalsige Ansätze im Stahlbau.

Zum geschichtlichen Hintergrund: Die TITANIC wurde in Belfast auf der Werft von Harland & Wolff gebaut. Sie war bei der Inbetriebnahme am 2. April 1912 das größte Schiff der Welt. Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte der Luxusdampfer am 14. April 1912 gegen 23:40 Uhr etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg und versank knapp drei Stunden später im Nordatlantik. Von den über 2.200 Personen an Bord starben rund 1.500 in den eiskalten Fluten, vor allem deshalb, weil es zu wenig Rettungsboote gab und die Mannschaft im Umgang mit der Evakuierung unerfahren war. Der Untergang der TITANIC zählt zu den größten Katastrophen der Seefahrt.

Der Panoramakünstler Yadegar Asisi wurde 1955 in Wien geboren und verbrachte seine Kindheit in Halle und Leipzig. In Dresden studierte er Architektur. Er gestaltete bisher für das Panometer Leipzig fünf beeindruckende 360°-Panoramen: 8848 EVEREST 360°, ROM 312, AMAZONIEN, LEIPZIG 1813 und GREAT BARRIER REEF. Letztere Ausstellung begeisterte im Jahr 2016 über 400.000 Besucher und wird noch bis zum 15. Januar 2017 gezeigt.

