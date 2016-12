ORF SPORT + mit den Highlights von der Vierschanzentournee, von der European Le Mans Series und vom Austrian Open (Tanzsport)

Vom 31. Dezember bis 2. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 31. Dezember 2016, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Skispringen der Herren in Oberstdorf um 20.00 Uhr und von der European Le Mans Series 2016 um 21.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 und 22.30 Uhr sowie die World Sailing Show um 22.00 Uhr.

Die Höhepunkte von den Austrian Open (Tanzsport) um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 und 22.40 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 1. Jänner.

Am Montag, dem 2. Jänner, sind die Höhepunkte von der Extreme Sailing Series in Sydney um 19.30 Uhr, vom Skispringen der Herren in Garmisch-Partenkirchen um 20.15 Uhr und vom Sporthilfe Super10Kampf um 21.15 Uhr, das FIS Ski World Cup Magazine 2016/17 (Madonna di Campiglio) um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr die Programm-Highlights.

Die 65. Vierschanzentournee startet mit dem Auftaktspringen am 30. Dezember in Oberstdorf. Die große Schattenbergschanze in der WM-Skisprung-Arena in Oberstdorf ist eine der bedeutendsten Skisprung-Schanzen der Welt. Sie lockt jedes Jahr bis zu 38.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Nach dem Springen in Oberstdorf wird die Vierschanzentournee am 1. Jänner in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt.

Mit dem Rennen in Estoril wurde die European Le Mans Series 2016 abgeschlossen. In der LMP2-Klasse holte sich das Team 38 G-Drive Racing den Sieg in Portugal und damit auch den Gesamtsieg. Platz zwei in der Gesamtwertung ging an 46 Thiriet By Tds Racing vor SMP Racing.

Österreichs Vorzeigepaar im Showdance, Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger, gelang eine weitere Sensation. Sie holten mit ihrer neuen Kür „I’m a Refugee“ erneut den Sieg bei der Weltmeisterschaft der Profis im Showdance Latein im Rahmen der Austrian Open im Multiversum Schwechat.

