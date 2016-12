Ladenöffnungszeiten: Blümel allein in Wien

Wiener ÖVP-Chef will Zulagen für Handelsangestellte streichen

Wien (OTS/ÖGB) - „Der derzeitige ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel will seine Partei wohl zur Ein-Personen-Partei machen. So ähnlich mutet es an, wenn er wieder einmal die völlige Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in Wien mit gleichzeitiger steuerlicher Diskriminierung von Zuschlägen für ArbeitnehmerInnen im Handel fordert“, kommentiert Gottfried W. Sommer, Wiener Landesgeschäftsführer der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG Wien), entsprechende Medienberichte.++++

„Das verfügbare Geld der KonsumentInnen wird durch veränderte Öffnungszeiten nun einmal nicht mehr. Das sollte Blümel auch schön langsam einsehen. Und auch der Konkurrenz des Online-Handels kann man allein mit einer Debatte über sieben Tage durchgehende Ladenöffnungszeiten kaum begegnen. Auch das könnte Blümel bereits gelernt haben“, sagt Sommer und warnt: „Bleiben nur mehr die Zulagen der ArbeitnehmerInnen, an die Blümel anscheinend letzten Endes unter dem Deckmantel der steuerlichen Diskriminierung heran will. Mit anderen Worten: Geht’s nach Blümels Phantasien, dann sollen Handelsangestellte rund um die Uhr ohne Zuschläge arbeiten müssen.“

Damit stehe er aber ziemlich alleine da in Wien. Die für die Handelsangestellten zuständige Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) habe dem VP-Wien-Chef bereits mitgeteilt, dass er keine Ahnung von der Situation der Beschäftigten habe. Die Wiener Wirtschaftskammer sehe die Zeit keinesfalls reif für eine völlige Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, räumt dem freien Sonntag in einer globalisierten und sich digital entwickelten Welt ebenso eine besondere Bedeutung ein. Und bei der Allianz für den freien Sonntag ist unter vielen anderen auch die Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen in der GPA-djp mit dabei.

Die FSG Wien dankt bei dieser Gelegenheit allen ArbeitnehmerInnen, die über die Feiertage für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten mussten und auch noch müssen, und wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und die besten Wünsche für 2017!

Rückfragen & Kontakt:

FSG Wien

Tel. 01/53444-39504

www.fsgwien.at