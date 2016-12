EANS-Adhoc: Flughafen Wien AG / Insider (Ad-Hoc) Information der Flughafen Wien AG: FMA Bescheid zum Thema Konsolidierung der Beteiligung der FWAG an Malta International Airport und MMLC

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/Rechnungslegung/Abschlussprüfungen/FMA Bescheid 30.12.2016

Aufgrund eines Bescheids der Finanzmarktaufsicht (FMA), gegen den die Flughafen Wien AG (FWAG) rechtliche Schritte prüft, hätte die Beteiligung der FWAG an Malta International Airport und Malta Mediterranean Link Consortium Limited (MMLC) schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich bereits 2006, vollkonsolidiert werden sollen, während diese in der FWAG Konzernbilanz bis 30.3. 2016 at equity konsolidiert wurde. Daraus ergibt sich laut FMA unter anderem, dass die vorläufige Aufwertung in Höhe von EUR 51,8 Mio. der schon vor dem Zusatzerwerb von SNC-Lavalin Group Inc. gehaltenen Aktien zum Q1/2016 in den Quartalsergebnissen 2016 nicht ergebniswirksam auszuweisen war. Der Erwerb der zusätzlichen Anteile an MMLC am 30.3.2016 ist als Transaktion mit Minderheitsgesellschaftern ergebnisneutral im Eigenkapital zu erfassen. Darüber hinausgehende Effekte werden derzeit und vorläufig so eingeschätzt, dass es für 2016 zu einer geringfügigen Verbesserung des ausgewiesenen Umsatzes und des um den Aufwertungseffekt bereinigten Periodenergebnisses der FWAG für 2016 kommen könnte. Für 2015 ist durch die Anpassung ebenfalls von einer Umsatzerhöhung und Verbesserung des Konzernergebnisses (vor Minderheitenanteilen) auszugehen. Die detaillierten Auswirkungen auf frühere Abschlüsse und den Konzernjahresabschluss 2016 der Flughafen Wien AG werden mit Vorlage desselben ersichtlich werden.

