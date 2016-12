Mitterlehner zum Tod von Josef Krainer: "ÖVP trauert um großen Österreicher und Steirer"

Josef Krainer jun. setzte sich mit ganzer Kraft für die Zukunft Österreichs und der Steiermark ein - Bürgerorientierter Politiker mit Vorbildwirkung

Wien (OTS) - ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner ist tief betroffen vom Ableben des früheren steirischen Landeshauptmanns Josef Krainer: "Die ÖVP trauert um einen großen Österreicher und Steirer. Josef Krainer hat sich Zeit seines Lebens mit viel Herzblut und ganzer Kraft für eine erfolgreiche Zukunft seines Landes eingesetzt", sagt Mitterlehner. "Josef Krainer war ein vorbildhafter Gestalter und hat sich vor allem durch seine Volksverbundenheit und die Liebe zur Steiermark ausgezeichnet. Er hat sich mit großer Leidenschaft in den Dienst der Bürger gestellt", so Mitterlehner. ****

In seinen 16 Jahren als Landeshauptmann hat Josef Krainer jun. die Steiermark geprägt und richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Seine Prioritäten lagen im Bereich Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie in einer modernen Infrastruktur.Er hat vieles für sein Land erreicht und dabei die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt gestellt. Zudem war Krainer ein leidenschaftlicher Befürworter von Österreichs EU-Beitritt und ein expliziter Gegner des Eisernen Vorhanges.

"Der Tod von Josef Krainer ist für uns ein großer Verlust. In diesen schweren Stunden gilt unser tiefes Mitgefühl seiner Familie und seinen Freunden", spricht Mitterlehner im Namen der gesamten Volkspartei seine Anteilnahme aus.

