FPÖ-Kickl: „Fake News“-Preis des Jahres geht an „Österreich“

Der im heutigen Polit-Insider kolportierte FPÖ-Richtungsstreit ist frei erfunden

Wien (OTS) - „Nicht nur wegen des heute erschienen ‚Polit-Insiders‘, sondern auch wegen der gesamten Berichterstattung über die FPÖ, hat sich die Tageszeitung ‚Österreich‘ den ‚Fake News‘-Preis des Jahres 2016 redlich verdient“, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. So sei der „Richtungsstreit“ in der FPÖ ebenso frei erfunden, wie ein „unterkühltes Verhältnis“ zwischen Gudenus und ihm, stellte Kickl klar.

Angesichts der zahlreichen „geheimen Hintergrundinfos“, die Isabelle Daniel im Laufe des Jahres erhalten haben will, stelle sich die Frage, ob sich die Polit-Insiderin so ein zweites mediales Standbein als "Reserve-Gerda Rodgers" aufbauen wolle, so Kickl.

Vielleicht sollte Isabelle Daniel ihre „Informationen“ besser nicht bei „blauen Auguren“ beziehen, sondern mit nüchternen Politexperten sprechen, dann käme sie der Realität vielleicht näher, so Kickl, der den herbeigeschriebenen Richtungsstreit innerhalb der FPÖ als völlig absurd bezeichnete. „Nach dem grandiosen Wahlerfolg bei der Bundespräsidentenwahl steht die FPÖ stärker, einiger und motivierter denn je auf der politischen Bühne. Daran werden auch unbeholfene Versuche von außen Zwietracht zu säen nichts ändern“, betonte Kickl.

