Lopatka: Mit Altlandeshauptmann Krainer verliert Österreich einen großen Politiker und Reformer

ÖVP-Klubobmann trauert um „Förderer, der mich in die Politik geholt hat“

Wien (OTS) - „Josef Krainer war ein großer Politiker, dessen Reformwerk die Steiermark und die Volkspartei nachhaltig geprägt und beeinflusst hat“, erklärt ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka zum Ableben des steirischen Altlandeshauptmanns Dr. Josef Krainer.

„Josef Krainer schuf ein Klima der geistigen Offenheit und des kritischen Diskurses, das ich danach nie mehr so in der Politik erlebt habe. Künstler, Architekten, Universitätsprofessoren diskutierten mit uns jungen politisch Interessierten. Er motivierte mich, in der Politik aktiv zu werden und bestellte mich zum Landesgeschäftsführer der steirischen Volkspartei.“

Mit Altlandeshauptmann Krainer verliere die Steiermark einen großen Sohn und er selbst einen Förderer, auf dessen Rat er bis zuletzt sehr gehört habe, so Lopatka. Der VP-Klubchef würdigte auch die Tätigkeit Josef Krainers als Abgeordneter zum Nationalrat, die - von 1970 bis 1971 – am Beginn seiner politischen Arbeit stand.

„Das Vorbild, das Josef Krainer als Politiker und Mensch in vielerlei Hinsicht gegeben hat, wird noch lange nachwirken“, schloss Lopatka. (Schluss)

