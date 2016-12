Österr. Lotterien: 46 Millionäre und 206 weitere Hochgewinner

Das war 2016: Lotto Jubiläum, EuroMillionen Relaunch, und die 18 war „Zahl des Jahres“

Wien (OTS) - Die Gewinner-Bilanz der Österreichischen Lotterien liest sich auch im Jahr 2016 wieder eindrucksvoll: Insgesamt gelang es 252 Spielteilnehmern, 100.000 Euro oder mehr zu gewinnen. Das bedeutet, dass es wöchentlich im Schnitt knapp fünf Hochgewinne gegeben hat. 46 von ihnen durften sich gar über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen.

Ein Fünffachjackpot zum 30-Jahr-Jubiläum

Highlight des Jahres war der 30. Geburtstag von Lotto „6 aus 45“ und damit auch der Österreichischen Lotterien. Da kam Anfang September ein Lotto Fünffachjackpot gerade recht zum Jubiläum (den sich dann zwei Spielteilnehmer geteilt und je 4,7 Millionen Euro gewonnen hatten). Es gab 2016 überhaupt mit zwei Fünffachjackpots und fünf weiteren Vierfachjackpots eine noch nie da gewesene Häufung an Mehrfachjackpot-Ereignissen.

Dennoch gab es so viele Sechser wie schon seit 2009 nicht mehr: 68 mal wurden die „sechs Richtigen“ getippt, 41 mal brachten sie einen Gewinn in Millionenhöhe. Diese Sechser verteilten sich über ganz Österreich, in jedem Bundesland wurden zumindest zwei Sechser getippt, und in jedem Bundesland gab es zumindest zwei Lotto Millionäre.

Den höchsten Sechser des Jahres tippte ein Steirer, er erhielt für seinen Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot Ende September mehr als 6,3 Millionen Euro.

Die beliebteste Lotto Zahl im Jahr 2016 war die 18, die gleich 24 mal gezogen wurde. Am wenigsten oft kam die 13 (siebenmal). Einen besonderen Lauf hatte die Zahl 29 Ende August/Anfang September: Sie wurde gleich viermal hintereinander gezogen.

EuroMillionen Relaunch

EuroMillionen erlebte im Jahr 2016 einen umfassenden Relaunch. Die wesentlichen Änderungen waren die Erhöhung des Startrunden-Europots auf 17 Millionen Euro, ein schnelleres Steigen des Europots auf 50 Millionen Euro und ein Promotionspiel namens „MillionenRegen“, das in allen neun an EuroMillionen teilnehmenden Ländern durchgeführt wird und insgesamt 25 Millionäre garantiert. Nachjustiert wurde auch bei der Spielformel, die jetzt „5 aus 50 plus 2 aus 12“ lautet. Zudem wurde erstmals seit Einführung des Spiels im Jahr 2004 der Tipp Preis um 20 Cent auf 2,20 Euro angepasst.

Gewinnerstatistik gesamt

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 252 Hochgewinne erzielt (und damit um 15 mehr als im Jahr zuvor). Diese 252 Hochgewinne verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Spiele:

88 bei Lotto (davon 68 Sechser, davon 41 in Millionenhöhe), 85 bei Joker, 26 bei EuroMillionen (davon 1 in Millionenhöhe), 14 bei Brieflos, 11 in der Klassenlotterie (davon 4 in Millionenhöhe), 8 bei Toto/Torwette, 7 bei ToiToiToi, 6 bei Bingo, 2 bei Rubbellos und 5 bei den Elektronischen Lotterien auf win2day.

Bundesland Statistik – Wien

In Wien wurden 45 Hochgewinne erzielt:

19 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 15 Sechser, davon 8 in Millionenhöhe); 11 bei Joker;

4 bei EuroMillionen;

4 bei Toto;

3 in der Klassenlotterie;

2 bei ToiToiToi;

2 bei Bingo.

Der Höchstgewinn betrug 5,10 Millionen Euro und wurde am 14. Februar mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.

Niederösterreich

In Niederösterreich wurden 50 Hochgewinne erzielt:

19 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 17 Sechser, davon 8 in Millionenhöhe); 18 bei Joker;

8 bei Brieflos;

3 bei EuroMillionen;

1 bei Bingo;

1 in der Klassenlotterie.

Der Höchstgewinn betrug 5,97 Millionen Euro und wurde am 2. November mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

Burgenland

Im Burgenland wurden 8 Hochgewinne erzielt:

3 bei Joker;

2 bei Lotto „6 aus 45“ (beides Sechser in Millionenhöhe);

2 bei EuroMillionen;

1 in der Klassenlotterie (und der in Millionenhöhe).

Der Höchstgewinn betrug 1.000.000 Euro und wurde dreimal erzielt: am 9. März und am 11. September, jeweils als Solo-Sechser in einer normalen Lotto Runde; am 12. September als Millionentreffer in der Klassenlotterie.

Oberösterreich

In Oberösterreich wurden 36 Hochgewinne erzielt:

15 bei Joker;

10 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 6 Sechser, davon 4 in Millionenhöhe); 4 in der Klassenlotterie (davon 2 in Millionenhöhe);

3 bei EuroMillionen (davon 1 in Millionenhöhe);

2 bei Brieflos;

1 bei Bingo;

1 bei Rubbellos.

Der Höchstgewinn betrug 3,29 Millionen Euro und wurde am 31. Jänner mit einem von insgesamt 3 Sechsern nach einem Fünffachjackpot erzielt.

Salzburg

In Salzburg wurden 12 Hochgewinne erzielt:

5 bei Joker;

4 bei Lotto „6 aus 45“ (4 Sechser, davon 2 in Millionenhöhe);

1 in der Klassenlotterie;

1 bei ToiToiToi;

1 bei Toto.

Der Höchstgewinn betrug 3,19 Millionen Euro und wurde am 20. November mit einem Solo-Sechser nach einem Doppeljackpot erzielt.

Tirol

In Tirol wurden 15 Hochgewinne erzielt:

6 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 4 Sechser, alle in Millionenhöhe); 4 bei EuroMillionen;

3 bei Joker;

2 bei Brieflos.

Der Höchstgewinn betrug 3,21 Millionen Euro und wurde am 20. März mit einem Solo-Sechser nach einem Doppeljackpot erzielt.

Vorarlberg

In Vorarlberg wurden 11 Hochgewinne erzielt:

4 bei Lotto „6 aus 45“ (4 Sechser, davon 3 in Millionenhöhe);

3 bei EuroMillionen;

3 bei Joker;

1 bei Bingo.

Der Höchstgewinn betrug 2,04 Millionen Euro und wurde am 26. Juni mit einem von insgesamt 3 Sechsern nach einem Vierfachjackpot erzielt.

Steiermark

In der Steiermark wurden 40 Hochgewinne erzielt:

14 bei Joker;

11 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 7 Sechser, davon 3 in Millionenhöhe); 6 bei EuroMillionen;

3 bei Toto;

2 bei ToiToiToi;

2 bei Brieflos;

1 bei Bingo;

1 bei Rubbellos.

Der Höchstgewinn betrug 6,32 Millionen Euro, wurde am 28. September als Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt und war der höchste Gewinn im heurigen Jahr.

Kärnten

In Kärnten wurden 16 Hochgewinne erzielt:

7 bei Joker;

6 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 5 Sechser, davon 3 in Millionenhöhe); 1 bei EuroMillionen;

1 in der Klassenlotterie (in Millionenhöhe);

1 bei ToiToiToi.

Der Höchstgewinn betrug 3,29 Millionen Euro und wurde zweimal erzielt: beide Male am 31. Jänner mit 2 von insgesamt 3 Sechsern nach einem Fünffachjackpot.

win2day

Über die Spieleplattform win2day.at wurden 19 Hochgewinne erzielt:

7 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 4 Sechser, alle in Millionenhöhe); 6 bei Joker;

1 bei ToiToiToi;

5 bei den Elektronischen Lotterien (€€€-Jackpot bzw. Video Poker Jackpot).

Der Höchstgewinn betrug 4,73 Millionen Euro und wurde am 7. September mit einem von insgesamt 2 Sechsern nach einem Fünffachjackpot erzielt.

