Raufhandel bei Hochzeit

Wien (OTS) - Am 30.12.2016 gegen 00.05 Uhr gerieten mehrere Personen einer Hochzeitsgesellschaft vor einem Lokal in Wien Favoriten in Streit. Einer der Beteiligten trat mit den Füßen den Außenspiegel eines parkenden Fahrzeuges ab. Der Beschuldigte wurde von den Hochzeitsgästen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei soll er auch leicht verletzt worden sein. Weitere Verletzte gab es nicht.

