Sozialsystem: Stronach/Dietrich: Regierung hat außer Ankündigungen nicht viel geliefert

Massiver Reformbedarf nicht nur bei Sozialversicherungssystem - Versprechen der Regierung in vielen Bereichen, aber Neuerungen blieben aus

Wien (OTS) - „Wir brauchen endlich Fairness und Transparenz beim Sozialversicherungssystem. Hier besteht dringend Reformbedarf, aber die Regierung liefert nichts außer Ankündigungen“, kritisiert Team Stronach Sozialsprecherin Waltraud Dietrich. Es dürfe nicht „Menschen unterschiedlicher Klasse“ geben, sondern einen einheitlichen Leistungskatalog für alle Versicherten. Außerdem kündigt die Team Stronach Mandatarin eine parlamentarische Anfrage zu der von Sozialminister Stöger in Auftrag gegebenen Studie zur Analyse des Sozialversicherungssystems an. „Das Beispiel zeigt, dass die Politik nicht in der Lage ist, bereits vorliegende Expertisen anzunehmen, sondern immer neue in Auftrag gibt“, so Dietrich.

Zu der von Stöger bestellten Studie merkt Dietrich an, „dass Studien grundsätzlich wichtig sind, die Ergebnisse im nächsten Schritt auch bei Änderungen berücksichtigt werden müssen“. Doch „der Minister flüchtet in Studien statt sich der Umsetzung der Erkenntnisse zu widmen!“

Ein einheitliches Pensionsversicherungssystem mit einer ASVG Höchstgrenze für alle Pensionsbezieher – gültig auch für alte Politiker-, Nationalbank- und Beamtenpensionen – ist laut Dietrich unumgänglich, wenn Fairness mehr als eine Worthülse sein sollte. „Die Privilegien der fünfstelligen Luxuspensionen gehören endlich gekappt. Eine Harmonisierung der Systeme ist erforderlich, damit die Pensionen auch in Zukunft sicher bleiben“, fordert Dietrich.

Für sie ist es höchste Zeit, dass der Transfer-Dschungel gelichtet wird und endlich die Transparenzdatenbank auf Bundes- und Landesebene fertiggestellt wird. „Nur so können wir Mehrfachförderungen ausschließen und das System vereinheitlichen. Bisher war die Regierung ja nicht in der Lage, die über 100 Transferleistungen, die es in Österreich gibt, in der Transparenzdatenbank sichtbar zu machen. Zeit zum Handeln Herr Minister!“, kritisiert Dietrich.

