Floridsdorf: Abschlusskonzert des AND Meisterkurses

Am 4. Jänner (16.00 Uhr): Sänger und Pianisten aus Japan

Wien (OTS/RK) - Japanische Tonkünstlerinnen und Tonkünstler sind von Mittwoch, 28. Dezember, bis Mittwoch, 4. Jänner, zu Gast in Wien und nehmen hier an einem „Musik-Workshop“ (AND Vision Winter Meisterkurs 2016/17) teil. Der Höhepunkt des Kursus ist das gemeinschaftliche Abschlusskonzert am Mittwoch, 4. Jänner, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Der Musik-Nachmittag beginnt um 16.00 Uhr. Das Publikum wird um Spenden gebeten. Mehr Informationen: Telefon 0664/55 66 973.

Beim winterlichen „Meisterkurs“ in den Sparten Gesang und Klavier werden die Studierenden durch namhafte heimische Musikpädagoginnen und Musikpädagogen betreut. Organisator des hochwertigen Unterrichts und des festlichen Abschlusskonzerts ist die Agentur AND Vision aus Japan. Kontaktaufnahme per E-Mail: info @ andvision.net.

Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Termine im Floridsdorfer Bezirksmuseum geben die auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Bezirkshistoriker (Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister) gerne unter der Telefonnummer 270 51 94 und per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

AND Vision Meisterkurse:

www.andvision.net

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

