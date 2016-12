27. Wiener Silvesterpfad – Der Countdown läuft, morgen um 14 Uhr geht's los

Wiens Innenstadt ist für die Party des Jahres bereit

Wien (OTS) - Morgen von 14 bis 2 Uhr früh heißt das Motto "Spaß und Unterhaltung" in Wiens City! Nur noch letzte Handgriffe sind für den 27. Wiener Silvesterpfad nötig, bis die Innenstadt zur grandiosen Partyzone wird: Bühnen und Aufbauten werden nochmals kontrolliert, Soundchecks gemacht, finale Überprüfungen durchgeführt – die Vorfreude auf den spektakulären Jahreswechsel in der einzigartigen Kulisse liegt bereits flirrend in der Luft.

Der 27. Wiener Silvesterpfad begrüßt morgen wieder Hunderttausende Menschen aus dem In- und Ausland, um mit einem großartigen Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm und einem spektakulären Feuerwerk über dem Rathaus den Jahreswechsel beschwingt und fröhlich zu feiern.

Beste Unterhaltung an 11 Stationen

Rathausplatz – Die größten Hits der letzten 5 Jahrzehnte plus Riesenfeuerwerk

Freyung – "okidoki" Kinder-Silvester-Party und heiße Latino-Rhythmen

Am Hof – Soul, R&B, Funk und Rock & Roll

Graben – Der größte Ballsaal Wiens

Stephansplatz – Walzer und Big Bands

Kärntner Straße – Hit-Mix

Neuer Markt – Party- & Clubsounds

Herbert von Karajan-Platz / Wiener Staatsoper – Liveübertragung: "Die Fledermaus"

Haus der Musik – Dirigent für einen Abend

Prater/Riesenradplatz – Let's party together mit Musikfeuerwerk

Aspern Seestadt – Familien-Silvester und Wiener Kultbands

Auf den beschwingten Abschied folgt das traditionelle Willkommen

Auch am 1. Jänner lädt der Rathausplatz von 10 bis 17 Uhr zum grandiosen Einklang ins neue Jahr mit der Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Gustavo Dudamel (ab 11 Uhr) ein. Alle, die die Nacht ausgiebig zum Tag gemacht haben, haben am Nachmittag nochmals die Gelegenheit, die Aufzeichnung des Konzertes sowie die Highlights aus "Die Fledermaus" aus der Wiener Staatsoper zu sehen.

Alle Infos schnell und detailliert – die "Oroundo Vienna"-App

Kein langes Suchen und jede Menge Information bietet die kostenlose App "Oroundo Vienna" zum Download im App Store und auf Google Play. Um nichts zu verpassen, startet auch knapp vor dem Jahreswechsel ein Countdown und begleitet vom Donauwalzer erscheint dann um 00:00 Uhr ein prachtvolles Feuerwerk am Display.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2016*

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,

von 12 bis 2 Uhr im Wiener Prater und

von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt

* Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H. Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG

