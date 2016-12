AK Niederösterreich: Erfolg bei den Rauchfangkehrer-Tarifen

Präsident Markus Wieser: „2,5 Millionen Euro Ersparnis für Haushalte“

St. Pölten (OTS) - Dank moderner Verbrennungstechniken und Abgasfänge können die vorgeschriebenen Kehr- und Überprüfungsintervalle gestreckt werden. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die daraus resultierenden Preisvorteile für die Konsumenten auch weitergegeben werden. „Die Ersparnis für die niederösterreichischen Haushalte beträgt 2,5 Millionen Euro“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Die 2017 in Kraft tretende neue Verordnung des Landes Niederösterreich sieht vor allem eine Verlängerung der vorgeschriebenen Überprüfungs- und Kehrintervalle vor. Dies wird aufgrund der modernen Technik der Geräte möglich. Gleichzeitig treten zusätzliche verpflichtende Vorschriften in Kraft, wie zum Beispiel eine periodisch durchzuführende Betriebsdichtheitsprüfung von Abgasfängen. Die Arbeiterkammer verhandelt traditionell auf Sozialpartnerebene die neuen Tarife. Ergebnis: Die Ersparnisse werden weitergegeben, zudem bleibt der so genannte Sozialtarif bestehen.

