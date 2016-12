AVISO: PK Windkraftbranche bereit für Ausbauoffensive

Aufgrund des anhaltenden Reformstaus beim Ökostromgesetz drastischer Ausbaurückgang

Wien (OTS) - In den letzten fünf Jahren investierte die Windbranche mehr als die meisten anderen Industriebranchen in Österreich. Arbeitsplätze wurden geschaffen und durch saubere Stromproduktion CO2 in großem Umfang eingespart. Im Jahr 2014 konnten noch 140 Windräder in Österreich errichtet werden. 2017 werden es nur mehr 60 sein. Die Branche fordert daher die sofortige Rückkehr zu stabilen und vorhersehbaren Rahmenbedingungen um eine Windkraft-Ausbauoffensive zu starten.

Pressekonferenz: Stand der Nutzung der Windkraft in Österreich sowie

Perspektive für die Zukunft



Gesprächspartner: Nils de Baar, Group Senior Vice President and

President of Vestas Central Europe

Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland AG

Frank Dumeier, Vorstandvorsitzender der WEB Windenergie AG

Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft



Datum: 11.1.2017, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

Cafe Griensteidl

Michaelerplatz 2, 1010 Wien



