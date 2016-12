RTL II YOU zeigt die fünfte Staffel der spannenden Mystery-Serie "Teen Wolf"

Auch im neuen Jahr geht es mit neuen Folgen weiter: Staffelstart ist Sonntag, den 01. Januar 2017, ab 23:10 Uhr in Doppelfolgen

RTL II YOU ist im iOS App Store, Google Play Store, via Amazon Fire TV und über PC verfügbar

Neue Folgen vom ersten Tag des neuen Jahres an: RTL II YOU zeigt die fünfte Staffel der mit mehreren Preisen ausgezeichneten Mystery-Serie "Teen Wolf" ab dem 01. Januar 2017 immer sonntags ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen!

Scott, Stiles, Lydia, Kira und Malia bereiten sich auf ihr letztes Jahr an der Beacon Hills Highschool vor und machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Die Möglichkeit, dass sie künftig verschiedene Wege gehen und sich aus den Augen verlieren könnten, macht vor allem Stiles zu schaffen. Sie ahnen nicht, dass das schon passieren könnte, noch bevor sie ihren Abschluss gemacht haben.

Neue Feinde tauchen auf und verändern die Regeln, die bisher die übernatürliche Welt im Gleichgewicht gehalten haben, Und sie wollen Scott und seine Freunde gegen ihren bisher größten Feind ausspielen...

Unvorhersehbare Entwicklungen und überzeugende junge Darsteller haben "Teen Wolf" zu einem Publikumserfolg werden lassen. In den USA startete im November 2016 die sechste und finale Staffel.

"Teen Wolf" wird produziert von MGM Television und MTV.

Regisseur Russel Mulcahy ("Highlander", "Resident Evil: Extinction") versetzt die auf dem 80er-Jahre-Film "Teen Wolf" mit Michael J. Fox basierende Geschichte geschickt in die moderne Zeit, erzählt sie jedoch spannender und düsterer.

Die Drehbücher stammen von Jeff Davis, dem Produzenten & Creator der Serie "Criminal Minds"

"Teen Wolf" läuft 2017 jeden Sonntag um 23:10 Uhr in Doppelfolgen bei RTL II YOU

