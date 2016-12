Zurück in die Arktis: Staffel zwei der Sky Original Production „Fortitude“ im Binge Watch

Wien (OTS) - Die zweite Staffel der Thrillerserie „Fortitude“ mit Dennis Quaid, Sofie Gråbøl, Michelle Fairley und Richard Dormer feiert am 26. Jänner gleichzeitig in allen fünf Sky Märkten (Großbritannien, Nordirland, Deutschland, Italien und Österreich) ihre Premiere. Die zehn neuen Episoden sind in der Originalfassung als komplette Staffel auf Sky auf Abruf und via dem Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.at/) verfügbar. Die erste Staffel steht ebenfalls zur Verfügung. Am 28. Februar ab 21.00 Uhr startet Staffel zwei (wahlweise auf Deutsch und im Original) linear auf Sky Atlantic HD.

Über „Fortitude“:

Die Bewohner des arktischen Städtchens Fortitude versuchen sich von den aufreibenden Vorfällen zu erholen. Doch nach neun Wochen Ruhe warten neue Herausforderungen auf sie, denn vom Festland kommt kein Nachschub an Geld und Lebensmitteln mehr. Auch die Abwesenheit von Sheriff Dan (Richard Dormer) und dessen Stellvertreter Eric (Björn Hlynur Haraldsson) schwächt die kleine Gemeinde. Ausgerechnet jetzt passiert erneut ein mysteriöser Todesfall, der die Gemeinschaft vor eine harte Probe stellt.

„Willkommen zurück in ‚Fortitude‘“, wünscht Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. „Die herausragende Eigenproduktion von Sky fasziniert auch in der zweiten Staffel mit vielen Schockeffekten, Überraschungen, einer wendungsreichen Story und vielen neuen Rätseln. Hochkarätige Neuzugänge wie Dennis Quaid, Michelle Fairley und Parminder Nagra bereichern die exzellente Besetzung um Sofie Gråbøl und Richard Dormer.

Die außergewöhnliche Thrillerserie vor arktischer Kulisse ist eine Produktion von Fifty Fathoms („Marvellous“), koproduziert von Pivot. Gefilmt wurde in Island und Großbritannien.

Facts:

Originaltitel: „Fortitude“, Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, GB 2016. Drehbuch und Showrunner: Simon Donald. Ausführende Produzenten: Faye Dorn, Patrick Spence. Produzenten: Trevor Hopkins, Susie Liggat. Regisseur: Kieron Hawkes. Darsteller: Sofie Gråbøl, Dennis Quaid, Michelle Fairley, Parminder Nagra, Richard Dormer, Björn Hlynur Haraldsson, Robert Sheehan, Mia Jexen, Alexandra Moen, Sienna Guillory, Luke Treadaway.

Ausstrahlungstermine:

Staffel eins: verfügbar über Sky On Demand, Sky Go und den Streamingdienst Sky Ticket sowie ab 14.2.2017 werktags um 19.00 Uhr auf Sky Atlantic HD.

Staffel zwei: Ab 26.1.2016, alle 10 Episoden der 2. Staffel in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie ab 28.2.2017 immer dienstags, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD.

