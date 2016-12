Modeschau von Star Designerin andrea-m im Romantik Seehotel Jägerwirt

Auftritt von Schlagerstarlet Chiara Thaler

Turracher Höhe (TP/OTS) - Kurz vor Silvester hat die Kärntner Designerin andrea-m mit ihrer Modeschau Glanz in das Romantik Seehotel Jägerwirt gebracht. Die bekannte Unikat-Schneiderin aus Klagenfurt präsentierte ihre kreative Modekollektion. Edle Stoffe, bunte Farben und vor allem ein außergewöhnlicher Stil zeichnen andrea-m aus. Gefertigt wird alles in stundenlanger Handarbeit in der hauseigenen Schneiderwerkstätte. Auch heuer kreiert sie wieder ein Kleid für den Opernball.

„Das Romantik Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe bietet den perfekten, edlen Rahmen für meine Modeschau“, freut sich andrea-m. „Über die Weihnachtsferien ist das Hotel mit an die 200 Gäste komplett ausgebucht. Die Modeschau war ein Programmhighlight in den Weihnachtsferien. andrea-m ist eine außergewöhnliche Frau und eine wunderbarer Designerin“, ist Mag. Christina Brandstätter (Gastgeberin vom 4-Sterne-Superior Hotel) begeistert.

Musikalisch untermalt wurde der Abend von Chiara Thaler (11), dem neue aufstrebenden Starlet am Schlagerhimmel. Sie hat mit ihren jungen Jahren schon mehrere Preisen eingeheimst und ist Sängerin, Musicaldarstellerin und Tänzerin. Die jüngste Muse von andrea-m lässt alle Bühnenoutfits von ihr fertigen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8627

Rückfragen & Kontakt:

Seehotel Jägerwirt

Mag. Christina Brandstätter

Hotelmanagement / PR / Marketing

Tel.: 04275 8257

presse @ seehotel-jaegerwirt.at

www.seehotel-jaegerwirt.at