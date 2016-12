Insgesamt 2,3 Millionen zu Gast im Sacher in ORF 2

Und: Erneut ein Millionenpublikum bei Teil zwei des Spielfilms

Wien (OTS) - Insgesamt 2,312 Millionen bzw. 32 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) waren zu Gast in Wiens legendärem Sacher, das am Dienstag, dem 27., und Mittwoch, dem 28. Dezember 2016, in ORF 2 zur Kulisse zweier TV-Highlights wurde. Mit durchschnittlich 1.125.000 Seherinnen und Sehern ist Robert Dornhelms ORF/ZDF-Historiendrama „Das Sacher. In bester Gesellschaft“ (27. und 28. Dezember, 20.15 Uhr) der erfolgreichste Zwei- bzw. Mehrteiler seit dem ORF/ARD-TV-Film „Kronprinz Rudolf“ im Frühjahr 2006 (durchschnittlich 1.226.000). Der Marktanteil liegt bei 38 Prozent bzw. beim jüngeren Publikum bei 25 (12–49) und 17 Prozent (12–29). Die zweite Folge erreichte 1.051.000 Seherinnen und Seher und einen Marktanteil von 36 Prozent. Im ersten Teil begleiteten das Starensemble um Ursula Strauss und Robert Palfrader sogar bis zu 1.214.000 und durchschnittlich 1.202.000 Seherinnen und Seher, der Marktanteil liegt bei 40 Prozent. Beate Thalbergs begleitende ORF/ARTE-Doku „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ (27. Dezember, 22.00 Uhr) folgten bis zu 825.000 und durchschnittlich 771.000 Seherinnen und Seher. Der Marktanteil liegt bei 32 Prozent.

„Das Sacher. In bester Gesellschaft“ ist eine Koproduktion von MR-Film und Moovie mit ZDF und ORF, gefördert von Filmfonds Wien und Fernsehfonds Austria.

„Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ ist eine Produktion von NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion in Koproduktion mit ORF und ARTE, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Beide Produktionen sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

„Das Sacher. In bester Gesellschaft“ auf Flimmit und als Roman

„Das Sacher. In bester Gesellschaft“ ist ab Mitte Jänner 2017 auch in der heimischen Online-Videothek Flimmit auf www.flimmit.com als Stream (für 30 Tage leihen) und als Download erhältlich.

In ihrem Romandebüt führt Rodica Doehnert, die Autorin des Drehbuchs zum Zweiteiler „Das Sacher. In bester Gesellschaft“, auf eine literarische Ebene. Gemeinsam mit ihren Figuren folgt sie dem Niedergang der Monarchie hinein in die Widersprüche des 20. Jahrhunderts. Der Roman ist im Europa Verlag erschienen.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

