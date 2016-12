Zum Jahreswechsel in ORF 2: Der „Silvesterstadl“ live aus Graz

Die Party des Jahres mit Jörg Pilawa

Wien (OTS) - Stars, Hits und Partystimmung – am Silvesterabend, dem 31. Dezember 2016, feiert Jörg Pilawa mit seinem „Silvesterstadl“ live aus Graz um 20.15 Uhr in ORF 2, im Ersten und im SRF1 die Party des Jahres. Gemeinsam mit Francine Jordi und zahlreichen Stars zündet er in Graz ein Hitfeuerwerk der Sonderklasse. Ob Schlagerstars wie Nik P., die Paldauer, Anita und Alexandra Hofmann und die Amigos, volkstümliche Klänge mit den Edlseern, Melissa Naschenweng, dem Schneiderwirt-Trio, den Jungen Zillertalern und der Schweizer Nachwuchsformation Holdrioo, Partygaranten wie DJ Ötzi, die Saragossa Band oder die Kölner Kultband Brings und die internationalen Showstars Alice & Ellen Kessler – für jeden Partygeschmack ist in der Grazer Stadthalle etwas dabei. Ebenfalls unter den Stargästen: die legendäre Spider Murphy Gang sowie der ehemalige Münchner-Freiheit-Sänger Stefan Zauner gemeinsam mit Petra Manuela. Für launige Show- und Comedy-Einlagen sorgen Drums2Street, Willy Astor, Sos & Viktoria sowie der österreichische Bauchredner Tricky Niki mit seinem Drachen Emil.

Einen guten Rutsch mit dem „Silvesterstadl“

Gastgeber Jörg Pilawa wird in Graz auch selbst zum Mikrofon greifen und gemeinsam mit Francine Jordi sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Darüber hinaus sind zahlreiche Spezialaktionen zum Jahreswechsel geplant – vom Weltrekordversuch, über eine ganz spezielle Grußbotschaft eines Weltstars bis hin zur „Mein Moment 2016“-Publikumsaktion, bei der Zuschauerinnen und Zuschauer via Mail an silvesterstadl @ orf.at ihre persönlichen Highlights des vergangenen Jahres einschicken können. Die schönsten Geschichten präsentieren Jörg Pilawa und Francine Jordi live in der Show.

Stars, Publikumslieblinge …

DJ Ötzi feierte mit seinen Hits internationale Erfolge – in Graz ist er unter anderem mit „Hey Baby“ mit dabei. Außerdem performt er gemeinsam mit Nik P. den Superhit „Ein Stern“. Schlagerstar Nik P. präsentiert weiters seinen Erfolgstitel „Gloria“. Die Amigos zählen zu den Stammgästen im „Silvesterstadl“, und auch heuer haben sie einige ihrer mit Edelmetall prämierten Hits mit im Gepäck. Ihren einzigen TV-Show-Auftritt 2016 haben die Kessler-Zwillinge, die das Publikum auf eine musikalische Städtereise mitnehmen. Ebenfalls in Graz zu Gast: Stefan Zauner! Die Stimme der Münchner Freiheit kommt gemeinsam mit Petra Manuela und u.a. dem Megahit „Ohne dich“ in die Show.

… Hits und Jubiläen …

Die Spider Murphy Gang feiert heuer mit „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ ihre „Silvesterstadl“-Premiere und den Auftakt zu ihrem 40-jährigen Jubiläum. Ebenfalls seit 40 Jahren im Business ist die Saragossa Band – im „Silvesterstadl“ ist die legendäre Partyband mit einigen ihrer größten Erfolge mit von der Partie. Ein großes Jubiläum begeht auch die Kölner Kultband Brings – seit 25 Jahren sind sie Garant für Party-Stimmung pur. Ebenfalls seit 25 Jahren gibt es die Edlseer. Die volkstümlichen Stars aus der Steiermark präsentieren in Graz unter anderem eine musikalische Hommage an die Stoakogler. Der bayerische Kabarettist Willy Astor unterhält die Gäste im 30. Jahr seiner Karriere mit seinem unvergleichlichen musikalischen Wortwitz.

… Evergreen, Partystimmung und Newcomer

Anita und Alexandra Hofmann entführen das Publikum auf eine musikalische Zeitreise, die ganz im Zeichen der schwedischen Kultband ABBA steht. Für beste Unterhaltung sorgen auch die Paldauer mit einigen ihrer größten Hits sowie die Jungen Zillertaler mit ihren unvergleichlichen Party-Songs. Neben dem Schneiderwirt Trio sind auch volkstümliche Newcomer mit dabei: Aus der Schweiz kommt die junge Formation Holdrioo und aus Österreich Melissa Naschenweng. Nicht fehlen darf selbstverständlich auch Blasmusik – diesmal ist die Blaskapellen-Auswahl Graz & Umgebung zu Gast.

Sos und Victoria, die in Deutschland lebenden Russen, waren Teilnehmer bei „America’s got Talent 2016“ und haben eine faszinierende Quickchange-Nummer vorbereitet. Drums2Street, die Schweizer Percussion-Formation war unter den Finalisten bei „Die größten Schweizer Talente“ des SRF und begleitet das Publikum mit Beat- & Showelementen durch den Abend. Tricky Niki und sein vorlauter Drache Emil sind ebenfalls beim „Silvesterstadl“ in Graz zu Gast.

Der „Silvesterstadl“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

