Geizhals.at-Jahrescharts 2016: Die beliebtesten Produkte in Österreich

Österreicher lieben Smartphones: Samsung hat auf es Platz eins und zwei der beliebtesten Produkte des Jahres 2016 geschafft und lässt Hauptkonkurrenten Apple nur Platz drei

Wien (OTS) - Das koreanische Unternehmen landet mit dem Smartphone „Galaxy S7” auf Platz eins und mit seinem Vorjahresmodell „Galaxy S6“ auch gleich auf dem zweiten Platz der beliebtesten Produkte und scheint trotz des Note 7-Debakels keine gröberen Image-Probleme davon getragen zu haben.

Mit dem inzwischen über drei Jahre altem „iPhone 5s“ schafft es Apple zwar noch unter die Top 3 der beliebtesten Produkte 2016, allerdings sollte die „doppelte“ Niederlage trotzdem zu denken geben. Auch die Tatsache, dass die aktuellen 6er und 7er-Modellreihen nicht so hoch in der Gunst der Konsumenten stehen.

Am Konsolenmarkt kann Sony seine Beliebtheit im Jahr 2016 bei Herr und Frau Österreicher noch weiter ausbauen. Unter den Top 3 befinden sich ausnahmslos „PlayStation 4“-Konsolen in unterschiedlichen Ausführungen. Besonders freuen dürfte Sony vor allem auch, dass es die erst im Herbst vorgestellte „PS4 Pro“ die Nummer eins erreicht hat und damit die eigene Konkurrenz in kurzer Zeit hinter sich gelassen hat.

Auch die Fußball-EM in Frankreich hat seine Spuren hinterlassen: Das „Österreich Heimtrikot“ von Puma belegt Platz 3 in der Kategorie Sport & Freizeit. Dominieren können dieses Jahr hochwertige Fitness-Tracker, angeführt vom Garmin „vivoactive“ gefolgt vom Polar „A360“ Aktivitäts-Tracker.

Hochpreisige Drohnen ab tausend Euro sind im Jahr 2016 die Verkaufsschlager. Obwohl die rechtliche Situation um die unbemannten Fluggeräte noch immer nicht ganz klar ist, sind High-Tech-Drohnen wie die „Phantom 4“ oder die „Mavic Pro“ von DJI äußerst populär in Österreich. Erst auf Platz drei ist mit LEGO ein „klassischer“ Spielzeughersteller zu finden.

Die detaillierte Infografik kann hier abgerufen werden:

http://bit.ly/2igRWMk

Diese steht unter Angabe der Photo Credits zur Nutzung kostenlos zur Verfügung (© Geizhals)

