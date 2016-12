ORF SPORT + mit dem UEFA-Euro-2016-Film „Sounds of the Summer“

Am 29. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 29. Dezember 2016, in ORF SPORT + sind der UEFA-Euro-2016-Film „Sounds of the Summer“ um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Herren-Abfahrt in Santa Caterina um 19.00 Uhr und vom Damen-Riesenslalom am Semmering um 21.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

„Sounds of the Summer“, der offizielle Film der UEFA zur Fußball-Europameisterschaft Frankreich 2016, blickt am 29. Dezember noch einmal zurück auf das Fußball-Highlight des Jahres. Der Film gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen dieses Events, zeigt noch einmal die Höhepunkte des Turniers und auch die Leidenschaft der Fans. „Sounds of the Summer“ ist aufgegliedert in drei Teile: „Sounds of the Group Stage“, „Sounds of the Knockouts“ und „Sounds of the Semi-Final & Final“.

