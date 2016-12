www.svagw.at mit mehr Online-Services, Handy-Signatur und neuem Look & Feel

Neue SVA Website bietet umfangreiche Informationen

Wien (OTS) - Viele Versicherte nutzen bereits regelmäßig die Online-Services der SVA Website. Um Komfort und Nutzerfreundlichkeit weiter zu erhöhen, bietet die SVA zum Jahreswechsel mehr digitale Angebote und Online-Services sowie zahlreiche Verbesserungen an der Website. Im Fokus des modernen und innovativen Online-Auftritts stehen zielgruppenspezifisch aufbereitete Informationen, ein klares Design sowie hohe Funktionalität in der Anwendung. „Mit dieser Erneuerung kommen wir als SVA den Bedürfnissen und Wünschen unserer Versicherten einen entscheidenden Schritt näher. Ein einheitlicher und moderner Online-Auftritt begleitet die organisationsweite Neuausrichtung zu einer der fortschrittlichsten und serviceorientiertesten Gesundheitsdienstleisterinnen Österreichs“, erklärt Alexander Herzog, Obmann-Stellvertreter der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

Mehr Online-Services

„Wir bauen unsere Online-Services für unsere Kunden laufend aus und vereinen damit Kundenorientierung und Innovation”, so Herzog. Ab sofort kann eine Vielzahl von Angeboten und Informationen online per Handy-Signatur genutzt bzw. abgerufen werden. Daher wurden im Zuge des Re-Designs der Homepage die SVA Online-Services anhand der Lebenslagen (wie z.B. Kinder & Familie, Versicherung & Beiträge, Unternehmensgründung etc.) übersichtlicher sortiert und die meist genutzten Online-Services in einer Hitliste extra hervorgehoben. Zusätzlich wurden einige SVA Online-Services ausgebaut und verbessert.

Handy-Signatur Aktivierung in Ihrer SVA Landesstelle

Voraussetzung für die Nutzung der SVA Services ist unter anderem die Handy-Signatur. Dazu muss das Handy freigeschalten werden. Die kostenlose Aktivierung kann online z.B. über FinanzOnline oder persönlich erfolgen. „Auch wir als SVA können Ihre Handysignatur aktivieren. Das wird von speziell ausgebildeten Mitarbeitern durchgeführt und ist in wenigen Minuten erledigt. Wir benötigen dazu nur einen amtlichen Lichtbildausweis und ihr Mobiltelefon“, erklärt Herzog.

Neu ist aber nicht nur die Ausweitung der SVA Online-Services, sondern auch die übersichtliche und nutzerfreundliche Gestaltung der SVA Website (www.svagw.at). In einem neuen und modernen Design werden die Kunden noch umfangreicher über die Leistungen und Angebote der SVA informiert. Neben der Gliederung der „Online-Services“ und „Formulare“ wurde ein neuer Menüpunkt „Info-Service“ hinzugefügt. Dieser bietet einen besseren Überblick über Broschüren, Informationsblätter sowie Videos. „Mit den Online-Services bieten wir unseren Versicherten ergänzend zu den bisherigen Kommunikationskanälen eine Informationsschiene an, die sie jederzeit, auch am Wochenende nutzen können“, so Herzog abschließend.

Die neuen Online-Services im Detail:

Online-Beitragskonto für Versicherte

Ab sofort gibt es eine neue Anzeige aller Kontobewegungen des Beitragskontos seit der letzten Vorschreibung, inkl. der Transaktionsart (beispielsweise Zahlung oder Gutschrift) sowie deren Beträge.

Durch die Überarbeitung des Designs ist die Anzeige von Detailinformation zu einzelnen Vorschreibungen auf Web-Oberfläche übersichtlicher aber auch das Herunterladen der Beitragsvorschreibung dadurch einfacher in der Handhabung.

Zusätzlich können nun online Anträge zur Rücküberweisung eines positiven Saldos gestellt werden.

Online Beitragskonto für Bevollmächtigte

Bietet die gleichen Funktionalitäten wie das Beitragskonto für Versicherte.

Zusätzlich wurde der Zugriff und die Verwaltung von Klientenkontos vereinfacht.

Herunterladen von Bescheinigungen

- Versicherungs- und Saldenbestätigung können ab jetzt jederzeit heruntergeladen werden.

SVA Versicherte können in Ihrem „Online Beitragskonto“ auch weiterhin die Beitragsvorschreibung, Jahres- und Saldenübersichten, sowie Informationen zu den Beitragsgrundlagen aufrufen.

SVA – Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als Gesundheitsversicherung rund 792.000 Kunden. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 427.000 Versicherte zuständig. Nach dem Motto „Gesund ist gesünder“ setzt die SVA verstärkt auf Prävention und bietet ihren Versicherten spezielle Vorsorgeprogramme (zum Beispiel: „Selbständig Gesund“) an.

