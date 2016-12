Helle Räume, Energieeffizienz und eine Dusche: Das ist Wohnungssuchenden am wichtigsten

Nürnberg (ots) -

Österreicher legen besonders Wert auf lichtdurchflutete Räume. Auf Platz 2 rangieren gute Energiewerte

Eigentümern ist eine Garage wichtiger als Stauraum, das ergab eine Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale

Frauen wünschen sich im neuen Heim eher einen Aufzug als Männer

Helle Räume und viele Fenster sind für fast alle Österreicher das ausschlaggebende Kriterium bei der Wohnungssuche: 92 Prozent gaben bei einer Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale, an, dass ihnen viel Licht im neuen Heim wichtig ist. Auf Platz 2 der Favoriten stehen mit 89 Prozent gute Energiewerte, sei es aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins oder einfach um Heizkosten zu sparen. Dass eine Dusche im Bad mit 83 Prozent vor einer Wanne zu den Top 3 der Ausstattungsmerkmale gehört, mag am geringeren Wasserverbrauch oder bei so manchem auch an der Bequemlichkeit liegen.

Mit 82 Prozent landete der Wunsch nach einem Garten oder zumindest einem Balkon an der neuen Wohnung auf Platz 4, direkt vor dem Stauraum: Knapp drei Viertel (72 Prozent) aller Befragten hätten nach einem Umzug gern einen Keller oder einen Dachboden, um Koffer und Krempel unterzubringen.

Käufern ist ein Auto-Stellplatz wichtiger als Stauraum

Käufer ticken in dieser Beziehung allerdings anders als Mieter:

Während beide in Sachen Helligkeit, Energieeffizienz, Dusche und Balkon übereinstimmen, bevorzugen künftige Immobilienbesitzer statt Stauraum eher eine Garage oder einen eigenen Stellplatz vor der Haustür. Augenfällige Unterschiede bei der Wunschausstattung zwischen den Geschlechtern gibt es vor allem in einem Punkt: Während die Hälfte der Männer Tüten, Getränkekästen und Kinder durchs Stiegenhaus tragen würde, legen fast drei Viertel der weiblichen Befragten Wert auf einen Aufzug.

Als unwichtige Luxusausstattung rangiert dagegen eine Fußbodenheizung bei drei Viertel aller Befragten ganz hinten. Nur ein Altbau ist noch weniger begehrt: 87 Prozent bezeichneten dieses Merkmal als unwichtig.

Hilfreiche Tipps zur Wohnungssuche bekommen Sie in unserem Ratgeberbereich unter

https://ratgeber.immowelt.at/tipps-fuer-mieter.html

Für die von immowelt.at beauftragte, repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2016" wurden im Februar 2016 500 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

Die Ergebnisse im Überblick:

Sie sind auf Wohnungssuche: Wie wichtig sind Ihnen folgende Merkmale? (Antwortmöglichkeiten: (eher) wichtig / (eher) unwichtig, Mehrfachantworten möglich)

Prozentualer Anteil (eher) wichtig:

helle Räume/viele Fenster: 92 Prozent

gute Energiewerte: 89 Prozent

Dusche: 83 Prozent

Balkon/Terrasse/Garten: 82 Prozent

Keller/Dachboden: 72 Prozent

hochwertige Böden: 68 Prozent

Garage/PKW-Stellplatz: 67 Prozent

Neubau bzw. kernsanierte Wohnung: 62 Prozent

Aufzug: 62 Prozent

Küche bereits vorhanden: 60 Prozent

Badewanne: 51 Prozent

barrierefrei: 46 Prozent

separates Gäste-WC: 44 Prozent

Fußbodenheizung: 23 Prozent

Altbau: 13 Prozent

Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:

http://ots.de/Bi2PJ

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.at.

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 1,15 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 43.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, zu der auch das Immobilienportal immonet.de gehört.

* Adobe Analytics; Stand: Jänner 2016

Rückfragen & Kontakt:

Immowelt AG

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Barbara Schmid

Jan-Carl Mehles

+49 911 520 25-808



presse @ immowelt.at



www.facebook.com/immoweltAT