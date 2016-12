TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 28. Dezember 2016 von Peter Nindler - Die Richtungswahl

Innsbruck (OTS) - Weiter Schwarz-Grün oder ein Kurswechsel zu einer Mitte-rechts-Koalition von ÖVP und FPÖ? 14 Monate vor der Landtagswahl steuert das Land auf eine Richtungswahl zu. Die Wählerschaft der ÖVP tendiert aber nach wie vor zu Grün.

Bereits 14 Monate vor der Landtagswahl hat ÖVP-Chef und LH Günther Platter einen Richtungswahlkampf picken: Die Freiheitlichen wollen Schwarz-Grün sprengen und drängen in die Koalition. Die Grünen möchten verlängern, was sich die Mehrheit der VP-Wähler ebenfalls wünscht. Überhaupt ist für zwei Drittel von ihnen die blaue Karte kein Thema. Zwar trägt das grüne Experiment vor allem seine Handschrift, trotzdem muss sich Platter alle Optionen offenhalten. Und so wird die ÖVP als nach wie vor stärkste politische Kraft mehr denn je darauf hinweisen, dass sie sich ihren Koalitionspartner aussucht und nicht umgekehrt.

Aber dafür reicht Platters „Feel good“-Politik samt Stabilitätsappell nicht aus, Ecken und Kanten sind gefragt. Denn überdurchschnittlich darf die ÖVP nicht schwächeln, sonst bleibt angesichts des Umfragehochs von allen Optionen womöglich nur noch die FPÖ als Regierungspartner übrig. Doch mit der notwendigen Profilierung bzw. Abgrenzung beginnt schon Platters Dilemma.

Ob Naturschutz, Seilbahnen, Wasserkraft oder Sozialpolitik – vornehmlich aus dem Wirtschafts- und Bauernbund wurde zuletzt immer öfter gegen die Grünen gezündelt. Während sich die ÖVP intern und mit dem Koalitionspartner reibt, marschiert die FPÖ weiter ungebremst durch. Wie ein Selbstläufer turnt sie derzeit durch alle Umfragen – sowohl national als auch in Tirol. Die Grünen wiederum bleiben stabil und deutlich über ihrem Wahlergebnis von 2013. Der Konflikt mit der ÖVP kommt ihnen gelegen. Weil es dabei auch um zentrale grüne Werte geht, kann die Ökopartei ihren Sympathisanten gegenüber Stärke demonstrieren. Und die ÖVP? Sie tritt auf der Stelle.

Trotz guter Werte werden die grünen Bäume nicht in den Himmel wachsen, deshalb muss sich VP-Chef Platter der Herausforderung FPÖ stellen. Das gilt gleichsam für die Grünen. Nur vor einem Rechtsruck zu warnen, ist zu wenig. Solange Schwarz-Grün keine Lösung in der Mindestsicherung zusammenbringt und in der Sicherheitspolitik an unterschiedlichen Enden zieht, wird sich die FPÖ erste Reihe fußfrei auf die Schenkel klopfen. So gesehen haben es ÖVP und Grüne in der Hand, welche Richtung der Wahlkampf für 2018 einschlägt.

Bitter für die SPÖ: Sie könnte bei einem Richtungswahlkampf im Abseits stehen. SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik muss ihre Partei rasch kantig positionieren und wieder etablieren. Das macht die Liste Fritz bereits seit Jahren. Doch offenbar sind bürgerliche Alternativen zur ÖVP austauschbar. Nach dem demokratiepolitischen Desaster Vorwärts/Impuls klopfen diesmal die NEOS an.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com