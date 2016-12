„Silvesterstadl“: Stadtdreh in Graz mit Jörg Pilawa und Johann Lafer

Die Party des Jahres am 31. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Prosit 2017 – am Samstag, dem 31. Dezember 2016, präsentiert Jörg Pilawa live aus Graz um 20.15 Uhr in ORF 2, ARD und SRF erstmals den „Silvesterstadl“. Gemeinsam mit den Kessler Zwillingen, DJ Ötzi, der Saragossa Band, Nik P., Anita und Alexandra Hofmann, den Edlseern, Melissa Naschenweng, dem Schneiderwirt Trio, den jungen Zillertalern, Brings, den Paldauern, Holdrioo, Willy Astor, der Spider Murphy Gang, den Amigos, Stefan Zauner & Petra Manuela u. v. m. sorgt er – unterstützt von Francine Jordi – für die passende Stimmung zum Jahreswechsel. Heute wurde der Stadtfilm, in dem die Gastgeberstadt Graz vorgestellt wird, gedreht. Als prominenter Reiseführer ist Starkoch Johann Lafer mit dabei, der Jörg Pilawa seine persönlichen Highlights der steirischen Landeshauptstadt zeigt – vom Bauernmarkt über den Schlossberg bis zum Würstelstand am Hauptplatz.

Jörg Pilawa: „Während meiner Studienzeit war ich der Liebe wegen oft in Graz. Ich kenne die Stadt also gut, mag sie sehr gerne und freue mich, wieder da zu sein. Der Stadtdreh mit meinem Fremdenführer Johann Lafer ist für mich eine super Einstimmung auf den Silvesterstadl.“ Johann Lafer: „Es ist eine große Ehre und Freude zugleich, dass meine Heimatstadt Graz den würdigen Rahmen für die schönste Silvesterfeier im Fernsehen bildet. Ich bin sehr glücklich, ein kleiner Teil dieses Abends zu sein.“

