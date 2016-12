Toto: 11 Dreizehner nach Jackpot zu je 1.400 Euro

Garantie 13er mit 100.000 Euro wartet

Wien (OTS) - In der Toto Runde 51B gab es gleich 11 Dreizehner. Mit Ausnahme eines Gewinners, der einen Normalschein gespielt hatte, kamen alle Dreizehner-Gewinner mit Systemen zum Erfolg. Einzig in Salzburg und dem Burgenland gab es keinen Dreizehner.

Es geht mit einem Garantie 13er in die letzte Toto Runde des Jahres 2016. Im Dreizehner-Gewinnrang warten 100.000 Euro auf die Fußballfreunde.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 52 ist am Samstag, also am Silvestertag, um 15.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 51B:

11 Dreizehner zu je EUR 1.379,10 203 Zwölfer zu je EUR 22,50 1.279 Elfer zu je EUR 0,70 4.201 Zehner zu je EUR 0,40 315 5er Bonus zu je EUR 2,60

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 2 / 1 1 1 X 1 1 1 2 2 1 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 50.012,80 Torwette 2. Rang: 7 zu je EUR 89,40 Torwette 3. Rang: 63 zu je EUR 12,40 Hattrick: JP zu EUR 187.262,80

Torwette-Resultate 0:2 1:1 1:+ 1:0 0:+

