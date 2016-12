CITES - Stronach/Steinbichler: Abkommen bei Produzenten, nicht bei Musikern durchsetzen!

Neue Auflage zeigt, dass die EU die Hauptaufgaben - wie die illegale Regenwaldrodung oder illegale Rodungen im Osten - nicht bewältigt!

Wien (OTS) - „Das sind nur wieder neue Schikanen und es zeigt die Unverhältnismäßigkeit, mit der in Österreich Abkommen durchgesetzt werden“, kommentiert Team Stronach Agrar- und Wirtschaftssprecher Leo Steinbichler die neuen Regelungen für Musikinstrumente aus Edelhölzern. Anstatt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) bei den Produzenten durchzusetzen, wird das Problem auf dem Rücken von tausenden österreichischen Berufs- und Hobbymusikern ausgetragen. „Viele Musiker wissen gar nicht, dass bei ihren Instrumenten Teile von geschützten Arten verbaut wurden und sie deshalb ab 2017 spezielle Bescheinigungen brauchen, um damit die EU zu verlassen“, so Steinbichler. Der Team Stronach Mandatar sieht hier ein Versäumnis des Land- und Forstwirtschaftsministeriums, das „die entsprechenden Verbände und Musiker zu wenig informiert hat.“

Überhaupt sei zu hinterfragen, ob eine Regelung die rückwärts greift nicht eigentlich eine Wertminderung alter, oft besonders wertvoller Musikinstrumente darstelle, so Steinbichler. „Diese Instrumente werden von Berufsmusikern oft als Wertanlage und als Kulturgut angeschafft – sie rückwirkend als unrechtmäßigen Erwerb darzustellen ist fragwürdig“, kritisiert Steinbichler. Es sei ihm auch ein Anliegen, so Steinbichler, auf die unnötigen Holzimporte nach Österreich hinzuweisen. „Wir verkaufen Pellets und Brickets aus osteuropäischen Ländern in Bauhäusern, Lagerhäusern und Supermärkten, obwohl wir 47 Prozent Waldflächen in Österreich haben“, erinnert Steinbichler. Statt sich mit Nebenbaustellen zu beschäftigen, solle sich die EU der Bevölkerung zuliebe auch um den explosionsartigen Import von Palmöl kümmern. "Wir roden in der Stunde 1000 Hektar Regenwald!", mahnt Steinbichler.

