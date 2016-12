ORF III am Mittwoch: Start für „Öscars“-Schwerpunkt mit Teil eins der gleichnamigen neuen Dokutrilogie und sechs Filmklassikern

Außerdem: „Matinee der Wiener Symphoniker“ mit Lahav Shani

Wien (OTS) - Ab Mittwoch, dem 28. Dezember 2016, würdigt ORF III Kultur und Information das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Preisträgerinnen und -Preisträger mit einem mehr als 30 Programmstunden umfassenden dreitägigen Schwerpunkt. Die von Christian Reichhold gestaltete Dokutrilogie „Die Öscars“ – zu sehen am 28., 29. und 30. Dezember 2016, jeweils um 20.15 Uhr – spannt den historischen Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen prominenten Vertreterinnen und Vertretern der selbsternannten Kultstätte. Ergänzend zeigt ORF III eine große Auswahl an „Öscar“-prämierten und -nominierten Spielfilmen, die von Christian Reichhold mit fachlichen Einführungen und wertvollen Hintergrundinformationen begleitet werden. Teil eins der neuen Doku „Die Öscars. Die Anfänge“ (20.15 Uhr) erzählt von der ersten – kaum fünf Minuten kurzen – Verleihung 1929 im Roosevelt-Hotel und den ersten österreichischen Nominierten: Marlene-Dietrich-„Erfinder“ Josef von Sternberg und Alexander Korda (der 1949 mit „Der dritte Mann“ den heimischen Nachkriegsklassiker produzierte). Es verging so gut wie kein Jahr, in dem nicht Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Miklós Rózsa, Paul Muni, Vicki Baum oder Max Steiner (zumindest) nominiert waren. Sie gelten heute als die Pioniere der Filmmusik. Ab dem frühen Nachmittag (ab 13.45 Uhr) bis nach Mitternacht zeigt ORF III sechs Oscar-prämierte und -nominierte Filmklassiker von Josef von Sternberg („Der Blaue Engel“), Billy Wilder („Zeugin der Anklage“, „Der Glückspilz“, „Das Appartement“, „Sunset Boulevard – Boulevard der Dämmerung“) und Otto Preminger („Der Mann mit dem goldenen Arm“).

Bereits um 8.30 Uhr präsentiert ein „Erlebnis Bühne Spezial“ eine weitere „Matinee der Wiener Symphoniker“ mit dem aufstrebenden 27-jährigen israelischen Dirigenten Lahav Shani und der deutschen Star-Klarinettistin Sabine Meyer aus dem Wiener Konzerthaus. Auf dem Programm stehen die dynamische Ouvertüre zu Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“, Aaron Coplands Konzert für Klarinette und Orchester sowie Schuberts anspruchsvoller Symphonie Nummer 8 („Große C-Dur“).

„Die Öscars“-Filmschwerpunkt im Detail:

„Der Blaue Engel“ (13.45 Uhr), „Zeugin der Anklage“(15.35 Uhr), „Der Glückspilz“ (17.40 Uhr), „Das Appartement“ (21.05 Uhr), „Sunset Boulevard – Boulevard der Dämmerung“ (23.15 Uhr), „Der Mann mit dem goldenen Arm“ (1.05 Uhr):

Den Auftakt des „Öscars“-Filmschwerpunkts macht der Kultfilm „Der Blaue Engel“ des mehrfach Oscar-nominierten Regisseurs Josef von Sternberg aus dem Jahr 1930. Der Sohn österreichisch-jüdischer Geschäftsleute emigrierte 1923 in die USA, wo er als Filmemacher Erfolge feierte. Er hat wesentlich den Mythos um Marlene Dietrich geprägt. Als legendäre Bar-Sängerin Lola, die mit ihrer Interpretation „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ einen Ohrwurm für die kommenden Generationen schuf, machte Sternberg sie in dieser Adaption von Heinrich Manns „Professor Unrat“ zum Star. Danach soll Dietrich als undurchsichtige „Zeugin der Anklage“ im gleichnamigen Gerichtsfilmklassiker aus dem Jahr 1957 – nach der Kurzgeschichte von Agatha Christie – gegen ihren unter Mordanklage stehenden Ehemann aussagen. Der Film des österreichischen Meisterregisseurs und mehrfachen Oscar-Preisträges Billy Wilder wurde 2008 vom American Film Institute in die Liste der „besten zehn Gerichtsdramen aller Zeiten“ aufgenommen, erhielt sechs Oscar-Nominierungen und festigte Wilders Ruf als einer der größten Regisseure seiner Zeit.

Mit dem legendären Duo Jack Lemmon und Walter Matthau in „Der Glückspilz“ ist anschließend ein weiterer Billy-Wilder-Kultstreifen zu sehen. Der Film aus dem Jahr 1966 handelt von Fernsehreporter Harry Hinkle, der bei einem Footballspiel leicht verletzt wird. Sein Schwager Willie Gingrich, ein gerissener Winkeladvokat, ermutigt ihn, seine Verletzung „ein wenig“ zu übertreiben, um von der Versicherung ein hohes Schmerzensgeld zu ergaunern.

Nach dem ersten Teil der Dokutrilogie „Die Öscars“ zeigt ORF III den Oscar-Abräumer des Jahres 1961: „Das Appartement“. Die bittersüße Komödie über das erniedrigende Leben eines durchschnittlichen New Yorker Büroangestellten erhielt fünf Oscars, darunter drei für Regisseur Billy Wilder und eine Trophäe für das „Beste Bühnenbild“ an den Alt-Österreicher Alexandre Trauner.

Vom American Film Institute unter die „besten amerikanischen Filme aller Zeiten“ gereiht, erhielt das Drama „Sunset Boulevard – Boulevard der Dämmerung“ über das Ende der Stummfilm-Ära bei den Academy Awards 1951 Nominierungen in elf Kategorien, u. a. wurde der Wiener Erich von Stroheim als bester Hauptdarsteller nominiert. Regielegende Billy Wilder gewann den Drehbuch-Oscar.

Den Programmtag beschließt Otto Premingers Meisterwerk „Der Mann mit dem goldenen Arm“ aus dem Jahr 1955. Der in Österreich-Ungarn geborene Schauspieler und Regisseur emigrierte 1935 in die USA und gehört zu den vielseitigsten Filmemachern Hollywoods. Sein Spielfilm-Klassiker, der im konservativen Nachkriegs-Amerika für Aufregung sorgte, brachte Frank Sinatra für seine Rolle als ehemaliger Junkie Frankie „Machine“ eine Oscar-Nominierung ein.

