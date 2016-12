Brosz: „Die Briefwahl ist ein Erfolgsmodell“

Grüne: Jede Wahlrechtsänderung muss vor einem extrem formalistisch agierenden Verfassungsgerichtshof halten

Wien (OTS) - „Die Briefwahl hat sich in den letzten Jahren in Österreich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Sie trägt dazu bei, dass viele Menschen ihr Wahlrecht auch in der Praxis wahrnehmen und hat einen Anteil an hohen Wahlbeteiligungen. Eine Beschränkung wäre ein demokratiepolitischer Rückschritt“, hält der geschäftsführende Parlamentarier der Grünen, Dieter Brosz, fest.

Das Problem bei der Bundespräsidentschaftswahl lag ja nicht an den BriefwählerInnen. „Produktionsprobleme und die Nichteinhaltung von Verfahrensvorschriften bei der Auszählung dürfen nicht zu Beschränkungen des Wahlrechts führen. Ich hoffe nicht, dass die Regierungsparteien ernsthaft daran denken, die Wahlverhinderungsgründe überprüfen zu wollen und die Gültigkeit der Briefwahlstimmen davon abhängig zu machen. Gegen zusätzliche Vorwahltermine spricht grundsätzlich nichts“, erklärt Brosz.

„Jede Wahlrechtsänderung muss aber darauf Rücksicht nehmen, dass sich der Verfassungsgerichtshof auf eine extrem formalistische Position zurückgezogen hat“, erläutert Brosz. Während die gesetzlichen Regelungen bei Verstößen gegen Formvorschriften auf einen wahrscheinlichen Einfluss auf das Wahlergebnis als Bedingung für eine Wahlaufhebung abzielen, hält der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit eines Einflusses für ausreichend. Aus diesem Grund haben schon Verfassungsexperten von einem Fehlurteil bei der Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl gesprochen.

„Sollte die FPÖ beim nächsten Wahlergebnis, das ihr nicht passt, erneut eine Wahl anfechten, müssen die nun anstehenden Reformen auch halten, damit nicht wieder Wahlwiederholungen drohen. Bei Vorwahlterminen müsste sichergestellt werden, dass die dort abgegebenen Stimmen über einen längeren Zeitraum in den Wahllokalen so aufbewahrt werden, dass eine Manipulation nicht möglich wäre. Das wäre bei tausenden Wahllokalen in Österreich erneut eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle“, hält Brosz fest.

