Wien-Leopoldstadt: Mehrere Jugendliche brechen Zeitungskassen auf

Wien (OTS) - Am 16. Dezember 2016 gegen 14.00 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie mehrere Jugendliche dabei beobachtete, wie diese eine Zeitungskassa in der Leystraße beschädigten. Unweit vom Tatort konnten drei Jugendliche angehalten und von der Zeugin wiedererkannt werden. Nach aktuellen Ermittlungen war einer der Beschuldigten auch an einem Einbruch in einen Container beteiligt.

