Wien-Favoriten: Absichtliche schwere Körperverletzung

Wien (OTS) - Polizisten wurden am 27. Dezember 2016 gegen 02.45 Uhr in die Alxingergasse wegen eines verletzten Mannes gerufen. Der 47-Jährige hatte eine Rissquetschwunde im Bereich der Stirn. Es stellte sich heraus, dass es zu einem Streit mit seinem Nachbarn gekommen war, und dieser ihn mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt hatte. Der Beschuldigte (20) zeigte sich geständig und wurde vor Ort festgenommen. Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht.

