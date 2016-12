„WELTjournal“ am 28. Dezember: „Russland – 25 Jahre ohne Kommunismus“

Danach im „WELTjournal +“: „Chodorkowski – Putins Widersacher“

Wien (OTS) - Vor 25 Jahren – im Dezember 1991 – zerfiel die Sowjetunion. Wie hat sich seither das Leben für die Menschen in Russland verändert? Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt dazu am Mittwoch, dem 28. Dezember 2016, um 22.45 Uhr in ORF 2 die Reportage „Russland – 25 Jahre ohne Kommunismus“, in der ORF-Korrespondent Christian Lininger und „WELTjournal“-Reporterin Beate Haselmayer beleuchten, was aus den Träumen und Hoffnungen, aber auch aus den Befürchtungen von damals geworden ist, worin sich das heutige Russland von der Sowjetunion unterscheidet und was sich auch nach 25 Jahren noch nicht verändert hat. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.20 Uhr die Dokumentation „Chodorkowski – Putins Widersacher“.

WELTjournal: „Russland – 25 Jahre ohne Kommunismus“

74 Jahre lang hatte die Sowjetunion den Anspruch, die Menschheit zum Kommunismus und seinen Idealen von Gleichheit und Freiheit zu führen. Für viele war der Arbeiter- und Bauernstaat Hoffnungsträger für eine gerechtere Zukunft, für andere der wahrgewordene Alptraum. Nach innen verkörperte die Sowjetunion oft brutale Staatsgewalt, nach außen war sie während des Kalten Krieges mächtiger Kontrahent gegenüber den USA. Das „WELTjournal“ lässt Menschen zu Wort kommen, die das Ende der Sowjetunion miterlebt haben: Überzeugte Kommunisten, für die damals eine Welt zusammengebrochen ist. Dissidenten, die nach jahrelangen Repressionen und Lagerhaft für Demokratie gekämpft haben. Unternehmer, für die der Traum vom eigenen Business in Erfüllung zu gehen schien. Aber auch Dorfbewohner, deren Leben sich mit dem Zerfall der Sowjetunion kaum verändert hat.

WELTjournal +: „Chodorkowski – Putins Widersacher“

Michail Chodorkowski war einst der reichste unter den milliardenschweren Oligarchen Russlands und gleichzeitig Präsident Putins größter Rivale. Sein Blitzaufstieg vom kommunistischen Jugendführer zum Ölmagnaten galt als Paradebeispiel für die Ära der wirtschaftlichen Anarchie nach dem Ende der Sowjetunion. Auf dem Zenit seines finanziellen und politischen Einflusses wurde Chodorkowski 2003 wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt, danach zu weiteren sechs Jahren. Doch im Dezember 2013 begnadigte Präsident Putin den prominenten Gefangenen. Seither lebt Chodorkowski im Exil in der Schweiz und unterstützt von dort aus mehrere Oppositionsgruppen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Russland hat der deutsch-russische Filmemacher Cyril Tuschi Putins Widersacher in der Schweiz besucht. Er begleitet ihn bei öffentlichen Auftritten und Konferenzen und zeigt seine Bemühungen, mit der Plattform „Open Russia“ vom Ausland aus eine neue Politik für Russland zu etablieren. Neben politischen Weggefährten kommen auch Kritiker zu Wort. Die Person Chodorkowskis ist ambivalent, seine Ansichten über den Weg zu einem demokratischen Russland sind streitbar. Doch angesichts einer weitgehend zum Schweigen gebrachten Opposition in Russland gilt Chodorkowski vielen als einer der wenigen verbliebenen Hoffnungsträger.

Die Sendungen sind auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at