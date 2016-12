Pörner Anlagenbau - Modernste Technik für neues Arbeits- und Sozialgericht Wien

Gablitzer Sicherheitsexperte erhielt Auftrag für Modernisierung von altem WU-Gebäude

Wien (OTS) - Mit Jänner 2017 übersiedelt das Arbeits- und Sozialgericht Wien vom achten Gemeindebezirk an seinen neuen Standort in Alsergrund, Althanstraße 39-45. Das ehemalige Gebäude „UZA3“ der Wirtschaftsuniversität Wien wurde im vergangenen Jahr umgebaut und zählt nun mit seinen über 30 Verhandlungssälen zu den größten und modernsten Gerichtsgebäuden in Österreich. Den komplexen Auftrag, das Gebäude mit neuen Sicherheits- und Elektroinstallationen auszustatten, erhielt Pörner Anlagenbau aus Gablitz bei Wien. Seit 1999 nutzt der Dienstleister seine Expertise, um für Kunden aus Großgewerbe, Industrie und Öffentlicher Verwaltung flexible Komplettlösungen zu erstellen, umzusetzen und beratend zur Seite zu stehen.

„Insgesamt haben wir über 370.000 Meter Leitungen sowie weitere 80.000 Meter Installationsrohre und Kabeltrassen verlegt. Das entspricht immerhin der Distanz Wien-Innsbruck“, verweist Rainer A. Walter, Gründer und Geschäftsführer von Pörner Anlagenbau, auf die komplexen Vernetzungen moderner Sicherheitsanlagen.

Die gesamte Presseinformation ist unter goo.gl/3skgLJ abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group

Stubenbastei 12, 1010 Wien

Tel. +43 1 526 89 080

office @ melzer-pr.com

www.melzer-pr.com