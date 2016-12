Politische Bildung für die Jüngsten - Pixi-Buch "Alina und Max im Parlament"

Parlamentsführungen auch in den Weihnachtsferien - nächste spezielle Kinderführung am 7. Jänner

Wien (PK) - Wer braucht Demokratie? Was ist Politik? Und was passiert eigentlich im Parlament? - Diese Fragen werden in einem neuen Pixi-Buch für ganz junge StaatsbürgerInnen erklärt. "Alina und Max im Parlament" heißt ein Buch für Kinder im Vorschulalter, das die Parlamentsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag herausgebracht hat. Es enthält einen bunten Rundgang durch das Hohe Haus, erklärt in einfacher Sprache Institutionen wie Nationalrat und Bundesrat und wirft einen kurzen Blick auf die Geschichte des Hauses.

"Es freut mich, dass auch schon kleine Kinder immer wieder wissen wollen, was in diesem großen Haus am Ring passiert", erklärt Nationalratspräsidentin Doris Bures. Auch kleine Besucherinnen und Besucher sind im Parlament herzlich willkommen; sie bekommen ab sofort ein Pixi-Buch als kleines Give-away, wenn sie - mit Begleitperson - an einer Führung teilnehmen. Weitere Exemplare sind regulär im Parlamentsshop um 0,99 € erhältlich.

In den Weihnachtsferien werden im Parlamentsgebäude allgemeine öffentliche Führungen angeboten, zu denen auch Kinder herzlich willkommen sind. Sie dauern etwa eine Stunde. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, die Tickets zeitgerecht im BesucherInnenzentrum zu lösen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ganz spezielle Führungen für Familien bietet das Parlament bis zum Umbau im Sommer regelmäßig am Samstag an, ausgenommen an Feiertagen. Die nächste findet am 7. Jänner 2017 um 14.30 Uhr statt. Der Rundgang orientiert sich am Alter der Kinder und dauert ungefähr 75 Minuten. Dieses Angebot wird in Kooperation mit WienXtra realisiert, eine Anmeldung ist erforderlich. Um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr gibt es an diesem Samstag auch Führungen im Palais Epstein. (Schluss) red

HINWEISE:

Fotos zum Pixi-Buch finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV.

Informationen zu den Führungen im Parlamentsgebäude finden sich unter www.parlament.gv.at/GEBF/FUEHRUNGEN/, zu den Führungen im Palais Epstein unter www.parlament.gv.at/GEBF/EPSTEIN/FUEHRUNGEN/.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl