wewanna.help, ganz neu: Spenden ist jetzt noch einfacher

Die Styria Media Group samt styria digital one hat die Charity-Plattform wewanna.help neu konzipiert: Jetzt kann direkt für verschiedene Hilfsprojekte gespendet werden.

Graz (OTS) - Wien und Graz, 27.12.2016 – wewanna.help, ein Online-Projekt der Styria Media Group, startet neu durch:

Ursprünglich (noch unter dem Namen iwanna.help) ein Experiment, Spendengelder für Hilfsorganisation über „Werbung ansehen und teilen“ zu finanzieren, mobilisiert die Plattform ab sofort weiterhin User für den guten Zweck: Neu dabei ist nicht nur der Name, sondern auch die Möglichkeit, direkt für diverse Charity-Projekte zu spenden.

„Die Neuausrichtung von wewanna.help war notwendig“, zeigt sich Alexis Johann, Geschäftsführer der styria digital one, überzeugt:

„Der Facebook-Channel ,Die Schönsten Nachrichten Österreichs‘ hat derzeit 13.000 Fans, 41.000 User haben seit Bestehen die Website besucht und 100.000 Werbungen wurden aufgerufen. Um damit aber Wesentliches zu bewirken, war das zu wenig. Daher wurde das Konzept nachgeschärft.“ Im Fokus von wewanna.help sind nun nicht nur die User, die direkt für Projekte spenden können, sondern auch die Redaktionen: Denn online werden Projekte diverser Hilfsorganisationen vorgestellt, derzeit u. a. das Lerncafé der Caritas Graz, SOS-Kinderdorf und die Hilfsprojekte der Styria. „Die Styria ist Heimat für die besten Redaktionen des Landes und für sehr starke Medienmarken. Das macht uns zur Nummer eins in der digitalen Welt, und diese Position nützen wir, um solidarisch zu sein und gemeinsam mit den Profis der Hilfsorganisationen Spenden zu sammeln“, so Johann.

Styria-CEO Markus Mair: „In unserer Unternehmensgruppe zählen Werte – unser gesammeltes Knowhow möchten wir mit wewanna.help auch genau dort einsetzen, wo es Bedürftigen zugutekommt. Wir unterstützen damit – auch unseren Unternehmenswerten entsprechend – die Gemeinschaft. Ein starkes Zeichen gesellschaftlicher Solidarität.“

Hilfsorganisationen, die auch gerne auf wewanna.help vertreten sein möchten, können sich direkt an Projektleiterin Monika Feiel wenden (monika.feiel@sdo.at).

