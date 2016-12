ASFINAG verdoppelt Anzahl der Webcams auf über 1.000 Kameras für noch mehr Live-Bilder von der Straße

500 Millionen Zugriffe auf Webcams pro Jahr – auch Betriebskameras stehen ab sofort zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Bilder der Webcams gehören zu den beliebtesten und meist besuchten Inhalten der Verkehrsinformationsdienste der ASFINAG. Über 500 Millionen Zugriffe von Kundinnen und Kunden allein im Jahr 2015 zeigen das große Interesse am Live-Blick auf die Autobahnen und Schnellstraßen. Deswegen hat sich die ASFINAG entschieden, das Angebot im Jahr 2016 massiv auszubauen. Die Anzahl der verfügbaren Standorte wurde verdoppelt - damit sind mittlerweile über 1.000 Webcams bundesweit verfügbar. Speziell in Ballungsräumen und den Transitrouten kann dadurch das Streckennetz noch besser als bisher eingesehen werden. Darüber hinaus wurden über 450 Partnerkameras aus Bayern, Slowenien und Ungarn in das Webcam System integriert. So können sich Kundinnen und Kunden auch über die Landesgrenzen hinweg ein eigenes Bild über die aktuelle Verkehrslage in Echtzeit machen.

Die Webcam Bilder und weitere Verkehrsinformationsdienste der ASFINAG sind sowohl über die ASFINAG App (für alle gängigen Plattformen, darunter Android, iOS und Windows Phone) als auch im Internet unter www.asfinag.at abrufbar und stehen rund um die Uhr zur Verfügung.

Zusätzliches Angebot durch Freischalten von Betriebskameras

Um die Anzahl der verfügbaren Webcams innerhalb eines Jahres deutlich erhöhen zu können, wurde auf schon verfügbare Infrastruktur zurückgegriffen. Dazu erweiterte die ASFINAG die bereits vorhandene Videoausrüstung - sogenannte Betriebskameras – mit einer neuen technischen Ausstattung, sodass die Bilddaten nicht nur zur internen Verkehrsbeobachtung, sondern auch von Kundinnen und Kunden genutzt werden können. Betriebskameras dienen zur Unterstützung bei der Verkehrssteuerung und sind nun größtenteils auch als Webcam einsetzbar. Sollten dennoch einzelne Betriebskameras vorübergehend nicht als Webcams zur Verfügung gestellt werden können, wird dies für Kundinnen und Kunden mit dem Hinweis „Kamera wird gerade betrieblich genutzt“ angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at