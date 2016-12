Seniorenbund fordert mehr Sicherheit für ältere Personen

Korosec: „Vorsicht vor allem in den dunklen Jahreszeit!“

Wien (OTS) - Dem Österreichischen Seniorenbund bereitet die innere Sicherheit des Landes Sorgen. Vor allem der Schutz für ältere Personen müsse erhöht werden, forderte die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Ingrid Korosec. Die Kriminalstatistik belegte, dass Seniorinnen und Senioren überdurchschnittlich stark gefährdet seien. Ein besonders hohes Gefährdungspotenzial gehe von Trickdiebstählen und von Raubüberfällen nach Bankgeschäften aus. Wichtig sei, dass die Exekutive im Rahmen ihrer Überwachungsfunktion auf diese Altersgruppe ein spezielles Augenmerk lege, sagte Korosec. „Ich begrüße die Aufstockung der Budgetmittel für 2017 im Bereich Sicherheit um mehr als 440 Millionen Euro gegenüber 2016. Allerdings steht dieser wichtigen Maßnahme der prognostizierte Anstieg der Kriminalitätsrate entgegen. Das bereitet mir Sorgen“, so Korosec. Ein wichtiger Aspekt bei der objektiven und subjektiven Sicherheit der Bürger ist die Lichtstärke der öffentlichen Beleuchtung, hier sieht Korosec in Österreich Nachholbedarf: „Oft sind Straßenecken schlecht ausgeleuchtet und werden so zu Angsträumen.“ Im Übrigen sei die Vorgehensweise der Wiener Stadtregierung, Teile der öffentlichen Beleuchtung aus Spargründen bereits um 22 Uhr statt wie zuvor um 23 Uhr zu dimmen, der „falsche Weg“, zeigte sich Korosec überzeugt.

