GOURMET-Gästebefragung: Gesundes Essen am Arbeitsplatz besonders wichtig

Geschmackvoll, abwechslungsreich, gesund und leicht – so wollen sich die GOURMET-Gäste zu Mittag stärken. Der Trend zu ausgewogener Ernährung am Arbeitsplatz ist damit ungebrochen.

Wien (OTS) - Immer mehr Mittagsgäste in Unternehmen haben klare Vorstellungen, was auf ihren Mittagsteller kommen soll – geschmackvoll, abwechslungsreich und vor allem ausgewogen soll es sein. Das ergab die aktuelle GOURMET-Befragung, bei der sich rund 1.500 Gäste einbrachten und somit auch über das künftige Angebot mitbestimmen. „Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass das Thema gesundes Essen am Arbeitsplatz zunehmend an Bedeutung gewinnt“, zeigt sich Herbert Fuchs, Geschäftsführer von GOURMET, über die hohe Teilnahme an der Online-Befragung erfreut und ergänzt: „Die Basis für körperliches Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Motivation im Arbeitsalltag ist eine geschmackvolle und ausgewogene Ernährung und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.“

Hohe Zufriedenheit

Die Zufriedenheit mit der Qualität sowie mit der Auswahl und Vielfalt der Speisen ist hoch. „Fast 90 % unserer Mittagsgäste würden unser Menüservice in ihrem Unternehmen an einen neuen Kollegen weiterempfehlen“, sieht Geschäftsführer Herbert Fuchs das Bestreben nach hoher, österreichischer Qualität und ausgewogenen Rezepturen bestätigt. Ein Team aus ErnährungsexpertInnen und erfahrenen Köchinnen/Köchen arbeitet laufend an der Entwicklung von neuen Speisen, die dem aktuellsten Ernährungswissen und den neuesten Trends entsprechen. Bereits 2.500 renommierte Unternehmen in Österreich vertrauen auf die Betriebsverpflegung von GOURMET.

Schmecken muss es und auch vielfältig und gesund sein!

Für 85 % der Mittagsgäste hat der Geschmack oberste Priorität, gefolgt von Abwechslung und Vielfalt auf der Speisekarte (71%). 62 % achten besonders darauf, gesund und ausgewogen zu essen und wünschen sich noch mehr Auswahl der „Fit mit Genuss“ Menülinie von GOURMET mit leichten, gesunden Speisen mit max. 550 kcal.

Mehrheit der Mitarbeiter nutzen Betriebsverpflegung regelmäßig

Rund Dreiviertel der MitarbeiterInnen der GOURMET-Kunden essen regelmäßig mehrmals in der Woche zu Mittag in der Kantine. Fast 40 % nützen die Betriebsverpflegung von GOURMET täglich, 33 % zumindest zwei bis drei Mal pro Woche. Alternativen zum Mittagstisch am Arbeitsplatz sind mitgebrachtes Essen, weit abgeschlagen folgen Restaurants und Gasthäuser.

Zum Unternehmen:

GOURMET hat sich als Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices ganz dem Thema Essen und Genuss verschrieben. Gleichzeitig bietet GOURMET Verlässlichkeit und Sicherheit. Das Team von GOURMET kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie für Gäste bei Events und führt Top Gastronomiebetriebe. Als österreichisches Unternehmen legt GOURMET besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

