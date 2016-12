Neues Volksblatt: "Optimismus" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27. Dezember 2016

Linz (OTS) - „In der Tendenz zu negativ“ empfand ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner vor zwei Wochen beim ORF-Bürgerforum die Bürger-Statements über die Regierungspolitik. Gemessen an gewissen Parametern — etwa Pro-Kopf-Einkommen oder Arbeitslosigkeit — steht Österreich im europäischen Vergleich tatsächlich nicht so schlecht da, wie das entweder empfunden oder zum Teil auch medial wiedergegeben wird. In einem aktuellen Interview setzt Mitterlehner nach: Österreich habe „ganz gute“ Wirtschaftsdaten, Optimismus müsse aber gelebt werden.

Für Letzteres scheint der Boden gar nicht so schlecht aufbereitet zu sein. Wenn laut Imas-Umfrage der Anteil jener Österreicher, die zuversichtlich ins neue Jahr blicken, 38 Prozent beträgt, dann ist das zwar noch nicht die ganz gute Nachricht. Aber wenn der Anteil dieser Zuversichtlichen im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent wächst, dann ist das ein gutes Zeichen. Ganz von ungefähr wird dieser Optimismus nicht kommen, vielmehr hat er eine realistische Basis, wie eine OGM-Umfrage für den Kurier zeigt: Für 78 Prozent der Österreicher ist das heurige wie erwartet oder besser verlaufen, 54 Prozent sagen, dass 2016 ein gutes Jahr gewesen ist.

Politik kann Optimismus vermitteln, wenn sie Probleme benennt und Lösungen erarbeitet — siehe etwa Österreichs Vorgehen in der Flüchtlingsfrage. Denn dann wissen die Bürger, dass sie gut vertreten sind.

