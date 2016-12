TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 27. Dezember 2016 von Manfred Mitterwachauer - Spitzenkandidaten verzweifelt gesucht

Innsbruck (OTS) - Was eine Spitzenkandidatur 2018 in Innsbruck betrifft, ist Christine Oppitz-Plörer für die Bürgermeisterliste FI alternativlos. Auch FPÖ-Haudegen Rudi Federspiel will es wieder wissen. Umso mehr stehen Grüne, ÖVP und SPÖ 2017 unter Druck.

Für Innsbruck (FI) ist zur One-Woman-Show mutiert. Dem Tempo von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer kann die eigene Fraktion nicht folgen. Umfragemäßig hechelt sie nicht nur ihrer Chefin, sondern auch Grünen und FPÖ hinterher. FI, 1994 von der ÖVP abgespalten, braucht sich im neuen Jahr keine Gedanken zu machen, wer sie 2018 in die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl führen soll: Oppitz-Plörer ist alternativlos. Ohne sie wäre FI der politischen Bedeutungslosigkeit preisgegeben, die Konsequenz vorgezeichnet: die Wiedereingliederung in die Mutterpartei ÖVP. Personalpolitisch entspannt kann auch die Innsbrucker FPÖ als zurzeit einzige Oppositionspartei ins Vorwahljahr gehen: Rudi Federspiel will es zum gefühlt x-ten Mal auf den Bürgermeistersessel schaffen. Der politische Sesseltänzer – FPÖ, Liste Rudi, ÖVP-Intermezzo, jetzt der fusionierte Parteihybrid FP/Liste Federspiel – ist als blauer Spitzenkandidat seit 2015 durch einen Pakt mit FP-Landeschef Markus Abwerzger gesetzt.

Mehr Fragezeichen als Antworten liefert indes der Rest der städtischen Viererkoalition. Ringt sich der grüne Nationalrat Georg Willi zu einer Spitzenkandidatur durch, muss er zuerst parteiintern Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider auf die Plätze verweisen. Dass Willi zumindest umfragemäßig die weit besseren Karten hätte, Oppitz-Plörer vom Thron zu stoßen, gleicht einem unmoralischen Angebot an die grüne Basis. Diese muss vor dem Sommer Farbe bekennen. Knapp über der Zehn-Prozent-Marke geht es für die Innsbrucker SPÖ 2018 einzig ums politische Überleben. Neo-Parteichef Helmut Buchacher ist es bis dato nicht gelungen, der Partei auf die Beine zu helfen. Die alte Garde fühlt sich nicht angesprochen, die junge wirft vorschnell das Handtuch. Buchacher dürfte konkurrenzlos bleiben – keiner reißt sich in dieser hoffnungslosen Lage um den roten Spitzenjob. Hängt am Schicksal der Stadt- doch letztlich auch das der Landespartei.

2012 viel umjubelter Sieger, haben bei der ÖVP vier Jahre Oppositionsintermezzo intern Spuren hinterlassen. Noch soll Franz Gruber intern nichts davon wissen wollen, seine Mannschaft 2018 wieder in die Wahl zu führen. Doch hat die ÖVP eine andere Wahl als Gruber? Aufdrängen tut sich da keiner. Indes hält sich das Gerücht hartnäckig, dass mit Herwig van Staa ausgerechnet der FI-Gründungsvater und VP-Landtagspräsident auf einem Ticket des Seniorenbundes wieder in den Gemeinderat einziehen könnte.

2017 wird für Grüne, ÖVP und SPÖ personell ein entscheidendes Jahr. Die Frage mit Blick auf das Wahljahr 2018 ist aber, wer daraus geschwächt oder gestärkt hervorgehen kann.

