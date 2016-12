Team Kärnten/Köfer/Prasch: Politischer Schulterschluss statt rot-blauer Streitorgie

Team Kärnten-Landesrat Köfer fordert Rückkehr zur Sachlichkeit

Klagenfurt (OTS) - In Bezug auf den aktuellen Politstreit zwischen SPÖ und FPÖ rund um den Flughafen Klagenfurt ruft Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer zur Rückkehr zur Sachlichkeit auf:

„In der derzeit ohnehin sehr schwierigen Phase, in der sich der Kärnten Airport ohne jeglichen Zweifel befindet, bringen uns politische Grabenkämpfe, kleinkarierte Gefechte und gegenseitige Schuldzuweisungen nicht einen einzigen Millimeter weiter.“ Er, Köfer, spricht sich beim Thema Flughafen einmal mehr für einen politischen Schulterschluss aus und ruft gleichzeitig zu einem eindeutigen Bekenntnis aller politischen Parteien im Land zum Airport auf: „Rund um den Flughafen werden in den nächsten Wochen und Monaten eine Vielzahl an strategisch wichtigen und langfristig wirkenden Entscheidungen zu treffen sein. Dafür braucht es eine breite Basis, auf der sich der Flughafen weiterentwickeln und sich zukünftigen Aufgaben wappnen kann.“

Abg. Hartmut Prasch, Wirtschafts- und Tourismussprecher des Team Kärnten im Landtag, nennt die Suche nach neuen strategischen Partnern als Kernaufgabe für das Flughafen-Management: „Ohne die wichtigen Anbindungen an internationale Knotenpunkte hat der Airport keine Zukunft. Diesem Thema muss eine Kernbedeutung beigemessen werden.“ Laut Prasch solle auch die Teilprivatisierung weiter forciert werden, um so zu einer breiteren Unterstützung für die wichtige Infrastruktureinrichtung zu gelangen. Die immer wieder auftretenden Schließungsgerüchte seien, so Prasch abschließend, jedenfalls für den Flughafen und seine Entwicklung alles andere als förderlich: „Wie es LR Köfer bereits betont hat, braucht es einen Schulterschluss und neue Ideen, um den Airport in eine sichere Zukunft zu führen. Peinlicher Politstreit ist alles andere als förderlich.“

