Blecha: Holen Sie sich noch heuer Ihre 55 Euro vom Finanzamt zurück

Pensionistenverband bietet Service und Hilfe bei Antrag auf Negativsteuer – Ab 2017 erfolgt Auszahlung automatisch

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) erinnert alle PensionistInnen, die ihre 55-Euro-Gutschrift auf bezahlte Krankenversicherungsbeiträge („Negativsteuer“) für 2015 noch nicht beantragt haben, dies unbedingt noch zu tun! „PensionistInnen, mit lohnsteuerfreien Pensionen, die 2015 keine zusätzlichen Einkünfte hatten und keine Ausgleichszulage bezogen haben, können sich rückwirkend noch bis zu 55 Euro vom Finanzamt zurückholen! Wie das geht, das zeigt eine Schritt für Schritt-Anleitung auf unserer Webseite www.pvoe.at! Im nächsten Jahr erfolgt die Auszahlung von bis zu 110 Euro dann automatisch! Eine Verbesserung, die der Pensionistenverband verlangt hat“, betont Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ). ****

„Der Pensionistenverband Österreichs hat von Anfang an eine automatische Auszahlung der Negativsteuer verlangt. Für 2016 hat Finanzminister Schelling dies leider noch nicht zu Stande gebracht. Der Bedarf an Information und Beratung bei PensionistInnen und ihren Angehörigen war und ist entsprechend hoch. Der Pensionistenverband hat in seiner Mitgliederzeitschrift ‚UG-Unsere Generation‘, über Info-Mails, auf unserer Webseite www.pvoe.at, auf Facebook und in unzähligen telefonischen und persönlichen Beratungsstunden zigtausende PensionistInnen informiert und bei der Beantragung der Steuergutschrift unterstützt“, so Blecha, der weiter ausführt: „2017 – bezogen auf 2016 - erfolgt die Auszahlung automatisch im Sommer/Herbst 2017. Durch die automatische Auszahlung ist jetzt gewährleistet, dass wirklich jede und jeder, der Anspruch hat, seine 110 Euro auch erhält! Wer seine Steuergutschrift bereits früher haben möchte, kann sie aber auch weiterhin ab spätestens Anfang März Mittels L1 Formular beim Finanzamt beantragen. Wie das geht, erfahren Sie auf www.pvoe.at!“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Generalsekretär Andreas Wohlmuth

Telefon: 0664 48 36 138