Lotto: Drei Sechser zu je mehr als 341.000 Euro

Vier Joker erhalten je rund 54.000 Euro

Wien (OTS) - Gleich drei Sechser brachten die „sechs Richtigen“ 15, 21, 23, 26, 30 und 33 hervor, die am Christtag aus dem Ziehungstrichter rollten.

Zweimal hatte Niederösterreich die Nase vorne. Der Niederösterreicher, der seinen Normalschein im Industrieviertel gespielt hatte, war gleich im ersten von sechs Tipps erfolgreich. Der zweite Niederösterreicher, ein Waldviertler, ließ seine Zahlen vom Zufallsgenerator auswählen. In den dritte seiner vier Quicktipps hatte dieser den Sechser platziert.

Der dritte im Bunde ist ein Oststeirer. Sechs Tipps hatte der Glückliche selbst angekreuzt, in den fünften hatte er seinen Gewinn gesetzt. Für den Sechser gibt es jeweils 341.063,10 Euro.

Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich tippte den einzigen Fünfer mit der Zusatzzahl 9. Dieser gewinnt mit einem Quicktipp rund 141.000 Euro. Einzig die Zahl 30 hatte ihm zum Sechser gefehlt.

Joker

Beim Joker gibt es diesmal gleich vier Gewinner. Zwei Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Salzburger hatten „Ja“ zur richtigen Jokerzahl 031448 gesagt. 54.000 Euro bedeutet das für jeden den vier „Ja-Sager“.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25.12.2016:

3 Sechser zu je EUR 341.063,10 1 Fünfer+ZZ zu je EUR 140.688,50 98 Fünfer zu je EUR 1.566,10 334 Vierer+ZZ zu je EUR 137,80 5.782 Vierer zu je EUR 44,20 9.881 Dreier+ZZ zu je EUR 11,60 91.345 Dreier zu je EUR 5,00 295.727 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 15 21 23 26 30 33 Zusatzzahl: 9

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25.12.2016:

4 Joker zu EUR 53.897,60 13 mal EUR 7.700,00 112 mal EUR 770,00 1.137 mal EUR 77,00 12.407 mal EUR 7,00 121.954 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 3 1 4 4 8

