SPÖ-Menschenrechtssprecher Kirchgatterer fordert breite Menschenrechtsallianz

Menschenrechte 2017 - Breites Bündnis für sozialen Fortschritt nötig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Menschenrechtssprecher Franz Kirchgatterer konstatiert eine „ernüchternde Klarheit“ nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten und dessen Aufstellung seines Kabinetts. „Trumps Kabinett aus rechtskonservativen Hardlinern, Generälen, Bankern und Milliardären macht ein breites Bündnis für sozialen Fortschritt notwendig, das diesem Retrokabinett gegenübersteht und das fordert, Menschenrechte, individuelle Freiheit, Werte wie Gleichheit und soziale Gerechtigkeit einzuhalten", sagt Kirchgatterer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst und schlägt vor, hierfür auch den Dialog mit oppositionellen Kräften in den USA zu suchen. ****

„Der direkte Einzug von Konzernbossen und superreichen Eliten in das Kabinett der USA wird die Bemühungen im Rahmen der internationalen Entwicklungsziele (Millennium Development Goals), die sozialen und ökologischen Folgen des Klimawandels einzudämmen und die damit verbundenen sozialen Nöte von Milliarden von Menschen zu lindern, erschweren“, so Kirchgatterer.

Kirchgatterer fürchtet, dass ein derartiges Kabinett nicht an sozialem Wohlstand – weder innerhalb der USA noch global gedacht – interessiert ist. „Wenn sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet, gefährdet dies den sozialen Frieden“, warnt der SPÖ-Menschenrechtssprecher.

Zwtl. Österreich übernimmt Vorsitz in der OSZE; Gutierrez wird UN-Generalsekretär

Sehr gute Voraussetzungen für ein Bündnis für sozialen Fortschritt sieht Kirchgatterer darin, dass Österreich ab Jänner den Vorsitz in der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), übernimmt und die Friedens- und Menschenrechtspolitik in Europa sehr aktiv mitgestalten kann. Dies betrifft den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine genauso wie die Lage der Menschenrechte in der Türkei und Russland. Außerdem ist Kirchgatterer erfreut, dass der designierte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Gutierrez, Fragen der sozialen Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert einräumt. „Sein Einsatz wird die Vereinten Nationen stärken“, ist Kirchgatterer sicher. (Schluss) sc/kg/mp

