Einbruch in Container

Wien (OTS) - Am 25.12.2016 gegen 15.05 Uhr brachen mehrere Unbekannte in einen Container auf einem Parkplatz in Wien Brigittenau ein. Die Täter stahlen Raketen und Feuerwerk. Bei der Fahndung der Einsatzkräfte konnte ein Beschuldigter im Alter von 14 Jahren angehalten und festgenommen werden. Einen Karton mit Pyrotechnik hatte er kurz vorher weggeworfen. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Ermittlungen betreffend der Mittäter laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Roman HAHSLINGER

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at