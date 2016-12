Straßenraub in Wien Innere Stadt

Wien (OTS) - Am 25.12.2016 gegen 20.40 Uhr versuchte ein Unbekannter einem Passanten in der Kärntner Straße die Umhängetasche vom Körper zu reißen. Das Opfer stürzte zu Boden und wurde vom Täter mit Fußtritten attackiert. Dann raubte der Beschuldigte eine Packung Zigaretten und flüchtete. Der 25-jährige Beschuldigte konnte kurze Zeit später angehalten und festgenommen werden. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen in ein Spital gebracht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Roman HAHSLINGER

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at